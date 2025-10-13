Menczer Tamás: Minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb Zelenszkijnek

„Meg kell akadályozni, hogy a partnerek orosz olajat vásároljanak. Még ha a magyarok azt is állítják, hogy ez javítja a választási esélyeiket, hosszú távon ez aláássa országuk és Európa biztonságát” – nyilatkozta Zelenszkij egy, a napokban megjelent videóban.
Zelenszkij be akar avatkozni a választásba
„Az orosz földgáznak és kőolajnak nem a választáshoz van köze. Magyarország energiabiztonságához van köze. A szuverenitásunkhoz” – hangsúlyozta Menczer Tamás.
A kommunikációs igazgató hozzátette:
„Aki itt be akar avatkozni a választásba, az Zelenszkij, ezt a nyilatkozat is jól mutatja.
Minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb neki. Olyan, mint a tiszások. Összefogtak.
Ők az ukrán kék-sárgát választották, de mi maradunk a magyar piros-fehér-zöldnél.”