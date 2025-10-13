Hírlevél

Sokkoló lépésre szánta el magát Trump – ebbe Putyinnak is lesz beleszólása

Volodimir Zelenszkij

Menczer Tamás: Minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb Zelenszkijnek

Volodimir Zelenszkij olyan, mint Kollár Kinga és Magyar Péter: minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb neki. Elvenné az orosz földágzt és kőolajat Magyarországtól, ezzel a benzin és a rezsi ára is az égig nőne – fejtette ki Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója az orosz elnök videós beszólására reagálva.
Volodimir ZelenszkijTisza Pártorosz olajKollár KingaUkrajnaMagyarország

„Meg kell akadályozni, hogy a partnerek orosz olajat vásároljanak. Még ha a magyarok azt is állítják, hogy ez javítja a választási esélyeiket, hosszú távon ez aláássa országuk és Európa biztonságát” – nyilatkozta Zelenszkij egy, a napokban megjelent videóban.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Parlament elnökével tartott kijevi sajtóértekezleten 2025. szeptember 17-én (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Parlament elnökével tartott kijevi sajtóértekezleten 2025. szeptember 17-én (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)

Zelenszkij be akar avatkozni a választásba

„Az orosz földgáznak és kőolajnak nem a választáshoz van köze. Magyarország energiabiztonságához van köze. A szuverenitásunkhoz” – hangsúlyozta Menczer Tamás.

A kommunikációs igazgató hozzátette: 

„Aki itt be akar avatkozni a választásba, az Zelenszkij, ezt a nyilatkozat is jól mutatja. 

Minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb neki. Olyan, mint a tiszások. Összefogtak. 

Ők az ukrán kék-sárgát választották, de mi maradunk a magyar piros-fehér-zöldnél.”

 

