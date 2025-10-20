Menczer: Találkozunk a Békemeneten október 23-án!

Magyarország az első! Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója hétfői Facebook bejegyzésében a Békemenetre hívta fel a figyelmet.
Menczer Tamás a Békemeneten is ott lesz
Ahogyan korábban lapunk is részletesen ismertette a programot, köztudott, hogy idén kétnapos programsorozattal tiszteleg az ország az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt. Az ünnepi események a Műegyetemi emlékműnél kezdődnek, majd fáklyás menet, koszorúzás és nemzeti műsor várja az emlékezőket.
Október 23-án a Kossuth téren – ahová a Békemenet is vezet – lesz az állami ünnepség, ahol Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédet mond.
