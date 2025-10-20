Hírlevél

Friss felmérés!

Stabilan vezet a Fidesz–KDNP, a Tisza maga alatt vágja a fát

Készültség!

Újabb merényletre készültek Donald Trump ellen?

Menczer Tamás

Menczer: Találkozunk a Békemeneten október 23-án!

Magyarország az első! Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója hétfői Facebook bejegyzésében a Békemenetre hívta fel a figyelmet.
Menczer Tamás békemenet Magyarország

„Egyre jobban nézünk ki! Október 23-án a Békemeneten találkozunk. Magyarország az első!” – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója hétfői Facebook bejegyzésében.

Menczer: Találkozunk a Békemeneten október 23-án!
Fotó: Facebook/Orbán Viktor 

Menczer Tamás a Békemeneten is ott lesz

Ahogyan korábban lapunk is részletesen ismertette a programot, köztudott, hogy idén kétnapos programsorozattal tiszteleg az ország az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt. Az ünnepi események a Műegyetemi emlékműnél kezdődnek, majd fáklyás menet, koszorúzás és nemzeti műsor várja az emlékezőket.

Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra 
Október 23.: Fáklyás menet, koszorúzás és Orbán Viktor beszéde az ünnepi programban

Október 23-án a Kossuth téren – ahová a Békemenet is vezet – lesz az állami ünnepség, ahol Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédet mond.

