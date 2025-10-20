„Egyre jobban nézünk ki! Október 23-án a Békemeneten találkozunk. Magyarország az első!” – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója hétfői Facebook bejegyzésében.

Menczer: Találkozunk a Békemeneten október 23-án!

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Menczer Tamás a Békemeneten is ott lesz

Ahogyan korábban lapunk is részletesen ismertette a programot, köztudott, hogy idén kétnapos programsorozattal tiszteleg az ország az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt. Az ünnepi események a Műegyetemi emlékműnél kezdődnek, majd fáklyás menet, koszorúzás és nemzeti műsor várja az emlékezőket.