Menczer Tamás: A nyugdíjadót követelő Simonovits András nem tiszás??? Figyelj!

Hát ezek az úgynevezett szakértők, akiket itt láttunk, ezek az emberek mind a Tisza-szigetek rendezvényein vesznek részt. Ők tartják az előadásokat, ők képzik a tiszásokat, ők írják a programot, és ők szabnak irányt. Hát ez a Simonovits el is mondta egy másik videóban, amikor valami programról beszélt, hogy ezt nem én találtam ki, ezt kérték. Nyilván a tiszások. Egy harmadik videóban pedig azt mondja, hogy az a fontos, hogy nyerjünk, megnyerjük a választást mi, tiszások. Ő nem tiszás? Petschnig Mária Zita nem tiszás? Kéri László nem tiszás? Bod Péter Ákos nem tiszás? Aki elmondta, hogy találkozik és konzultál a Tisza Párt vezetőivel és más szakértőivel. Hát ennél tiszásabbak nem is lehetnének. El akarják venni az idősek pénzét is.Ezért fontos, hogy mindenki tudja, hogy gondolkozni kell, mérlegelni kell, hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre!