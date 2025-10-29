Menczer Tamás: A Tisza megadóztatná a nyugdíjakat, ők maguk vallották be!

Menczer Tamás egy Facebook-bejegyzésben kemény szavakkal reagált a Tisza Párt kiszivárgott nyugdíjcsökkentő terveire.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a Tisza Párt és a baloldali sajtó hiába próbálja letagadni, hogy adóztatni akarják a nyugdíjakat, mivel a saját szakértőik már elszólták magukat. Menczer Tamás hangsúlyozta, a kormány nem hagyja, hogy a Tisza megsarcolja az időseket, a nyugdíjasokat meg fogják védeni Fotó: facebook

Menczer Tamás szerint hiába tagadja a balliberális oldal, mindenki tudja, hogy a Tisza megadóztatná a nyugdíjakat

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a Tisza Párt tagadása az általuk tervezett megszorító intézkedésekkel kapcsolatban hiteltelen, mivel „ők maguk mondták el”, hogy megadóztatnák a nyugdíjakat.

A balliberális oldal brutálisan tagadja az igazságot. Tagadják, hogy a Tisza megadóztatná a nyugdíjakat. De mindenki tudja. Vége van!”

– írta Menczer.

A politikus emlékeztetett: Magyar Péterék korábban nyilvánosan beszéltek a személyi jövedelemadó emeléséről és egy úgynevezett Tisza-adó bevezetéséről, amely az idősek juttatásait is érintené.

Elmondták, hogy a személyi jövedelemadóra Tisza-adót vetnek ki és megemelik. És azóta minden tervük kijött a nyugdíjak megadóztatásáról is. Ezt ők maguk mondták”

– fogalmazott Menczer Tamás, aki szerint Magyar Péter környezetében egyre több a zavar és az ellentmondás, mert a párt gazdasági szakértői időről időre elszólják magukat, hogy aztán a vezetőjük megpróbálja utólag eltüntetni a nyomokat.

Magyar Péternek az a legnagyobb baja Tarr Zoltánnal és a mellette lévőkkel, hogy nem hazudnak olyan jól, mint ő, időnként elkotyintják az igazságot”

– írta a fideszes politikus, majd azzal zárta üzenetét, hogy: