Rendkívüli

Világmegrengető bejelentésre készül Putyin – itt a pontos időpont!

Menczer Tamás

Menczer Tamás: A tiszások maguk vallották be, hogy hatalmasat hazudnak

„Hazudnak, és ezt ők maguk mondták ki” – figyelmeztetett Menczer Tamás, aki szerint a Tisza Párt politikusai és szakértői nyíltan beszélnek arról, hogy a választások után brutális adóemelésekre készülnek. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója hozzátette: a tiszás vezetők szándékai saját nyilatkozataikból és belső dokumentumaikból egyértelműen kiderülnek.
Bármit mondanak hazudnak, és ez kiderült. Ezt nem én mondom, hogy hazudnak. Ők maguk mondták el, ezt mindannyian tudjuk, de idézzük fel, a választás után mindent lehet, az szja-t meg fogjuk emelni 15-ről 22 és 33 százalékos kulcsra, a társasági adót meg fogjuk, mondják a tiszások, hogy meg fogják emelni 9-ről 25 százalékos kulcsra. A tiszások a tőkejövedelmet meg fogják adóztatni, vagyonadót vezetnek be. Ezt várják a szavazóik, ezt akarják a szakértőik, és a politikusaik ezt csinálják, plusz el fogják venni a családi kedvezményeket – tájékoztatott Facebook-bejegyzésében Menczer Tamás.

Menczer Tamás figyelmeztetett, hogy Magyar Péter és pártja brutálisan megemelné az adókat
Menczer Tamás figyelmeztetett, hogy Magyar Péter és pártja brutálisan megemelné az adókat
Fotó: Hatlaczki Balázs

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatójának ennek kapcsán eszébe jutott a régi vicc, „hogy nekem hiszel, vagy a szemednek?” 

Ezt azért fontos, hogy mindenki lássa, hogy hazudnak, világos, hogy mit akarnak csinálni, mert elmondták, és egységben vannak a szavazóik, a szakértőik és a politikusaik. 

„El fogják venni a kedvezményeket, adót fognak emelni, a rezsicsökkentés is el fog tűnni, a benzin ára ki fog lőni, az az energiapolitikájuk miatt lesz, és ki fognak venni egy csomó pénzt a zsebedből. Ezért fontos, hogy mindenki észnél legyen” – fogalmazott.

Mint korábban beszámoltunk róla: Menczer Tamás a szerda reggeli Harcosok Órájában arra figyelmeztetett, hogy a tiszások valódi tervei saját dokumentumaikból és nyilatkozataikból egyértelműen kiderülnek, hiába próbálják kifelé szépíteni a valóságot. Szerinte világosan látszik, hogy egységben vannak politikusaik, szakértőik és szavazóik abban, hogy adóemeléseket és megszorításokat akarnak bevezetni.

 

Felvétel bizonyítja Menczer Tamás állításait, a Tisza valóban adót emelne 

Az Index értesülései szerint a Tisza Párt nemcsak a többkulcsos személyi jövedelemadó (szja) bevezetésére készül, hanem drasztikusan, akár háromszorosára emelné a társasági adót is, miközben a tőkejövedelmeket sávosan, 20–40 százalék között adóztatná. 

A párt adópolitikai terveiről szóló értesülést több forrás is megerősítette.

Korábban pedig Dálnoki Áron készített egy hosszabb, összetett gazdasági programot az ellenzéki pártnak, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. Dálnoki átfogó jelentése szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készül 2026-tól. A híres etyeki fórumon is többek között erről volt szó.

 

A Tisza gazdasági kabinetjének feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk réteg számára maradna a mostani 15 százalékos szja-szint, viszont már az átlagbért keresők is a 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a 33 százalékos sáv lépne érvénybe.

Később Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét is elfogta az őszinteségi roham

Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak. 

Tarr Zoltán a 444-nek adott interjúban egyébként elismerte: politikai hibát követett el az etyeki fórumon, de konkrétumokkal nem cáfolta, hogy pártja progresszív adóemelésre készül. A politikus szerint a választások előtt bizonyos témákról nem szabad beszélni, a győzelem után viszont mindent lehet.

 

