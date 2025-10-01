Menczer Tamás: A tiszások maguk vallották be, hogy hatalmasat hazudnak

Bármit mondanak hazudnak, és ez kiderült. Ezt nem én mondom, hogy hazudnak. Ők maguk mondták el, ezt mindannyian tudjuk, de idézzük fel, a választás után mindent lehet, az szja-t meg fogjuk emelni 15-ről 22 és 33 százalékos kulcsra, a társasági adót meg fogjuk, mondják a tiszások, hogy meg fogják emelni 9-ről 25 százalékos kulcsra. A tiszások a tőkejövedelmet meg fogják adóztatni, vagyonadót vezetnek be. Ezt várják a szavazóik, ezt akarják a szakértőik, és a politikusaik ezt csinálják, plusz el fogják venni a családi kedvezményeket – tájékoztatott Facebook-bejegyzésében Menczer Tamás.

Menczer Tamás figyelmeztetett, hogy Magyar Péter és pártja brutálisan megemelné az adókat

Fotó: Hatlaczki Balázs

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatójának ennek kapcsán eszébe jutott a régi vicc, „hogy nekem hiszel, vagy a szemednek?”

Ezt azért fontos, hogy mindenki lássa, hogy hazudnak, világos, hogy mit akarnak csinálni, mert elmondták, és egységben vannak a szavazóik, a szakértőik és a politikusaik.

„El fogják venni a kedvezményeket, adót fognak emelni, a rezsicsökkentés is el fog tűnni, a benzin ára ki fog lőni, az az energiapolitikájuk miatt lesz, és ki fognak venni egy csomó pénzt a zsebedből. Ezért fontos, hogy mindenki észnél legyen” – fogalmazott.

Mint korábban beszámoltunk róla: Menczer Tamás a szerda reggeli Harcosok Órájában arra figyelmeztetett, hogy a tiszások valódi tervei saját dokumentumaikból és nyilatkozataikból egyértelműen kiderülnek, hiába próbálják kifelé szépíteni a valóságot. Szerinte világosan látszik, hogy egységben vannak politikusaik, szakértőik és szavazóik abban, hogy adóemeléseket és megszorításokat akarnak bevezetni.

Felvétel bizonyítja Menczer Tamás állításait, a Tisza valóban adót emelne

Az Index értesülései szerint a Tisza Párt nemcsak a többkulcsos személyi jövedelemadó (szja) bevezetésére készül, hanem drasztikusan, akár háromszorosára emelné a társasági adót is, miközben a tőkejövedelmeket sávosan, 20–40 százalék között adóztatná.

A párt adópolitikai terveiről szóló értesülést több forrás is megerősítette.

Korábban pedig Dálnoki Áron készített egy hosszabb, összetett gazdasági programot az ellenzéki pártnak, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. Dálnoki átfogó jelentése szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készül 2026-tól. A híres etyeki fórumon is többek között erről volt szó.