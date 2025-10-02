Hírlevél

Menczer Tamás

Menczer Tamás: A Tisza röhej

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Tanács Zoltán, Magyar Péter friss párttanácsadója olyan színvonalas érvelést mutatott be, hogy az egy stand-up színpadon is megállná a helyét. Menczer Tamás szerint különösen pikáns, amikor az a párt beszél lehallgatásról és biztonságról, amelynek elnöke korábban még a saját feleségét is rögzítette.
Menczer TamáslehallgatásközröhejTanács Zoltán

Ha valaki szórakoztató politikai kabaréra vágyik, akkor annak Menczer Tamás szerint nem kell mást tennie, mint meghallgatnia Tanács Zoltánt, a Tisza Párt új emberét.

Menczer Tamás: nevetséges, hogy Tanács Zoltán vádolja lehallgatással a kormányt.
Ha valaki szórakoztató politikai kabaréra vágyik, akkor annak Menczer Tamás szerint nem kell mást tennie, mint meghallgatnia Tanács Zoltánt, a Tisza Párt új emberét (Forrás: Facebook)

Menczer Tamás: Nevetséges, hogy Tanács Zoltán vádolja lehallgatással a kormányt


A Fidesz kommunikációs igazgatója ironikusan így fogalmazott legújabb Facebook-bejegyzésében:

Ha akarsz nevetni, tarts velem! A Tisza röhej. Ez a Tanács Zoltán nevű ember, ez fantasztikus dolgokat mondott. Mondta például, hogy szörnyű itt, Magyarországon minden, mert itt a kormány mindenkit lehallgat, és itt mindenki fél. De ha majd ők jönnek, akkor ebből a szempontból is biztonság lesz, és mindenki megnyugodhat. Mondja ezt annak a pártnak a képviselője, amelynek pártelnöke még a saját feleségét is lehallgatta és felvette, könyörgöm, aztán meg a barátnőjét. Szóval érted? Röhej az egész.”

Menczer Tamás szerint különösen abszurd, hogy a Tisza Párt arról próbálja meggyőzni a választókat, hogy majd náluk nem lesz félelem és lehallgatás. 

Leül az ember, és azt mondja, majd ha mi jövünk, akkor senkinek nem kell félnie, mi senkit nem hallgatunk le – csak a feleségünket, a barátnőnket, meg mindenki mást”

– írta a fideszes politikus.

Tanács Zoltán, aki most a Fidesz „leleplezőjeként” lépett színre, korábban a Gyurcsány-kormánynak dolgozott, és lelkes együttműködője és anyagi haszonélvezője volt a szemkilövető miniszterelnök hatalmának.

 

 

