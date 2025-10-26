Menczer Tamás alaposan helyretette a balliberális médiát

A balliberális 24.hu riportere próbálta felkérdezni Menczer Tamást, amire csattanós választ adott a kormánypártok kommunikációs igazgatója, íme:

Az, hogy az én választókörzetem milyen, és én milyen munkát végeztem, ezt 2026 áprilisában egy szép vasárnapi napon a szavazók el fogják dönteni. Nem nagyon izgulok. A munkát az elmúlt három évben is elvégeztem, vagy három és félben, a hátralévő félévben is elvégzem, megvan a győzelmi tervem a saját választókerületemre, ami a miniszterelnöknek megvan országosan. Pontosan tudom, hogy mit tettem, hogy mit fogok tenni, és minden választópolgárom előtt el tudok számolni azzal, amit tettem, amit tenni fogok, és amit a világ fontos kérdéseiről gondolok. A választást Budakörnyékén meg fogom nyerni.

- Ezt Lázár János és Orbán Balázs is felmérte és a három kategóriából melyikbe esett?

- Nem beszéltem erről sem a Lázár János miniszter úrral, se Orbán Balázzsal, de mondom még egyszer, ez úgy szokott történni, amikor beszélgetünk, hogy megkérdeznek engem. Tamás, hogyan látod a választókörzetedet? Ezt kérdezte a miniszterelnök a múlt héten. És azt mondtam, hogy köszönöm, a korábbi megbeszéléseink szerint a munkámat végzem, a választást meg fogom nyerni – válaszolta Menczer Tamás.

– Akkor kiemelkedő?

Én ezt sem mondtam, pláne nem nekem kell megítélni a saját helyzetemet, a saját munkámat, én dolgozom a választást, mondom sokadszor, a Buda környéki választópolgárok bizalmából, akiknek a bizalmából 2022-es országgyűlési választáson 35 ezer szavazatot kaptam, ami egy rekordérték, most is még végigdolgozzuk a következő fél évet, aztán majd ők eldöntik. De én nem aggódom ezzel kapcsolatban

– hangsúlyozta a kormánypártok kommunikációs igazgatója.