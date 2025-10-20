„Arculcsapás” – így reagált Brüsszel a budapesti békecsúcsra

Hírlevél

38 perce
Olvasási idő: 3 perc
Kaja Kallas nyilatkozata egyértelművé tette: Brüsszel nem támogatja a béketárgyalások útját, különösen nem Budapesten. Menczer Tamás úgy fogalmazott: a harc a háborúpártiak és a békepártiak között tovább folytatódik.
Menczer TamásBrüsszelTrumpBudapesti BékecsúcsPutyinKaja Kallas

Kaja Kallas brüsszeli külügyi főképviselő „arculcsapásnak” nevezte Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti találkozóját – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint ezzel Brüsszel végleg kimutatta a foga fehérjét: nem akarja a tárgyalásos megoldást és nem támogatja a béke irányába tett lépéseket

Menczer
Menczer Tamás szerint Kaja Kallas nyilatkozatával végképp egyértelművé váltak Brüsszel szándékai. 
Forrás: AFP

Nem akarják, hogy Trump és Putyin tárgyaljon. Azt meg pláne nem, hogy Budapesten.”

– fogalmazott Menczer, aki szerint a nyilatkozat egyértelművé teszi, hogy a háború folytatásának pártján állnak.

Orbán Viktor: Véget kell vetni a háborúnak – csak így lesz olcsóbb a kenyér és jobb élet Magyarországon

„A küzdelem a háborúpártiak és a békepártiak között folytatódik” 

A politikus nyilatkozatából egyértelműen kiderül, hogy két világ áll egymással szemben: a háború folytatását szorgalmazók és a béke mielőbbi elérésében hívők. 

Mi békét akarunk, támogatjuk Trump elnököt, és szervezzük a Budapesti Békecsúcsot” 

– tette világossá Menczer.

