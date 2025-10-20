„Arculcsapás” – így reagált Brüsszel a budapesti békecsúcsra

Kaja Kallas brüsszeli külügyi főképviselő „arculcsapásnak” nevezte Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti találkozóját – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint ezzel Brüsszel végleg kimutatta a foga fehérjét: nem akarja a tárgyalásos megoldást és nem támogatja a béke irányába tett lépéseket.
Nem akarják, hogy Trump és Putyin tárgyaljon. Azt meg pláne nem, hogy Budapesten.”
– fogalmazott Menczer, aki szerint a nyilatkozat egyértelművé teszi, hogy a háború folytatásának pártján állnak.
„A küzdelem a háborúpártiak és a békepártiak között folytatódik”
A politikus nyilatkozatából egyértelműen kiderül, hogy két világ áll egymással szemben: a háború folytatását szorgalmazók és a béke mielőbbi elérésében hívők.
Mi békét akarunk, támogatjuk Trump elnököt, és szervezzük a Budapesti Békecsúcsot”
– tette világossá Menczer.