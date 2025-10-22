Hírlevél

Menczer Tamás

Miért támadja Weber, Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij a békét? Ezért! – videó

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója azt állítja, hogy Brüsszel vezetői és Zelenszkij szándékosan akadályozzák a tűzszünetet. Menczer Tamás szérint a szerint a céljuk egyértelmű: megőrizni saját politikai túlélésüket, még ha közben Európa gazdasága összeomlik is.
Menczer Tamáspatrióta békepártiOrbán ViktorManfred WeberVolodimir Zelenszkij

Józan ésszel szinte felfoghatatlannak tűnik az, amit az Európai Unió vezetői a háború, az ukrán uniós csatlakozás és Európa gazdaságának kapcsán művelnek, azonban Menczer Tamás szerint a maguk módján nagyon is logikusan cselekszenek: Manfred Weber, Ursula von der Leyen, Kaja Kallas és akár Volodimir Zelenszkij is mindent megtesznek azért, hogy folytatódjon a háború, mert ha eljönne a tűzszünet és a béke, akkor politikai elszámoltatás következne. 

Menczer Tamás
Menczer Tamás szerint Manfred Weber, Ursula von der Leyen és a többi döntéshozó fél az elszámolástól
Forrás: MTI

Hogyha eljönne a tűzszünet és eljönne a béke, ha Trump sikerrel járna, és reméljük, így lesz, akkor ezeknek az embereknek el kellene számolniuk. El kellene számolni az elmúlt 3 és fél évvel Webernek, von der Leyennek, Kaja Kallasnak, Zelenszkijnek, meg a többieknek."

– fogalmazott Menczer, hozzátéve, hogy az elmúlt három és fél év döntései — a fegyverszállítások, a nagyszabású költségek és a gyorsított politikai lépések — semmilyen célkitűzést nem értek el, viszont súlyos károkat okoztak az európai gazdaságnak és a polgárok életszínvonalának. Menczer szerint ezért a brüsszeli elit a saját pozícióját védi, habár a Trump–Putyin találkozó esélyt ad a változásra.

Orbán Balázs: Ukrajna érdekében Brüsszel módosítaná az uniós szabályokat

A patrióta, békepárti szövetség erősödése

Menczer Tamás emlékeztetett, hogy először Orbán Viktor áll egyedül a békepárti törekvésekkel, de a helyzet változik: a szlovákok felzárkóznak, megjelennek a csehek, és Franciaországban, Ausztriában és Németországban is erősödnek patrióta, békepárti alakulatok. Az Egyesült Államokban szintén megjelenik egy békepárti elnök, ami nem elhanyagolható tényező. 

Majd jövőre megnyerjük a választást, és utána majd tovább erősödnek a patrióták mindenhol, és aztán Brüsszelt is el fogjuk foglalni, és oda majd visszaköltözik a józan ész és az európai érdekek képviselete, és ott is azt fogják mondani, hogy európa az első” 

– jósolta a kommunikációs igazgató hozzátéve: így el lehet távolítani azokat a politikai erőket, amelyek a háborúpárti, bevándorláspárti, Ukrajna-EU-bevonást és rossz gazdasági döntéseket képviselik.

