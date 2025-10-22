Miért támadja Weber, Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij a békét? Ezért! – videó

Józan ésszel szinte felfoghatatlannak tűnik az, amit az Európai Unió vezetői a háború, az ukrán uniós csatlakozás és Európa gazdaságának kapcsán művelnek, azonban Menczer Tamás szerint a maguk módján nagyon is logikusan cselekszenek: Manfred Weber, Ursula von der Leyen, Kaja Kallas és akár Volodimir Zelenszkij is mindent megtesznek azért, hogy folytatódjon a háború, mert ha eljönne a tűzszünet és a béke, akkor politikai elszámoltatás következne.

Menczer Tamás szerint Manfred Weber, Ursula von der Leyen és a többi döntéshozó fél az elszámolástól

Forrás: MTI

Hogyha eljönne a tűzszünet és eljönne a béke, ha Trump sikerrel járna, és reméljük, így lesz, akkor ezeknek az embereknek el kellene számolniuk. El kellene számolni az elmúlt 3 és fél évvel Webernek, von der Leyennek, Kaja Kallasnak, Zelenszkijnek, meg a többieknek."

– fogalmazott Menczer, hozzátéve, hogy az elmúlt három és fél év döntései — a fegyverszállítások, a nagyszabású költségek és a gyorsított politikai lépések — semmilyen célkitűzést nem értek el, viszont súlyos károkat okoztak az európai gazdaságnak és a polgárok életszínvonalának. Menczer szerint ezért a brüsszeli elit a saját pozícióját védi, habár a Trump–Putyin találkozó esélyt ad a változásra.