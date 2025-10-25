Botrányhősök, sértett művészek, bukott vezetők – így jellemzi a Tiszát Menczer Tamás

A múlt heti Harcosok Klubja edzőtáborban megtartott beszédéből közölt újabb részleteket Menczer Tamás. A fideszes politikus azt vette végig, hogy milyen botrányhősök és sértett emberek vannak a Tiszában.

Fotó: Facebook

Menczer felsorolta a Tisza sértett embereit

Menczer szerint ők az ellenzéki párt botrányhősei:

Magyar Péter. "Aki kartonfigurával beszélget."

Ruszin-Szendi Romulusz. "Aki fegyverrel jár az emberek közé."

Kollár Kinga. "Aki azt mondta, hogy minél rosszabb az országnak, annál jobb neki."

Forsthoffer Ágnes. "Az új alelnök, aki nem tudja, hogy el fog-e indulni jelöltként a választáson és akinek nincs semmilyen információja arra nézve, hogy ki fog indulni a Tiszából a térségben. De saját bevallása szerint igazából egyik választókerületről sincs információja."

Majd ezt követően felsorolta, szerinte kik Magyar Péteren és Ruszin-Szendi Romuluszon kívül a sértett emberek a Tiszában:

Rost Andrea. "Csak akkor jött rá, hogy ő nagyon szereti a Tiszát és Magyar Pétert, amikor nem lehetett az Operaház vezérigazgatója."

Velkey György. "Két hónappal ezelőtt sírva könyörgött a Hankónak meg az összes kormánytagnak, hogy Rómában igazgató lehessen a Római Magyar Akadémián. Azt mondták, nem lehetsz barátom, van nálad jobb. Ja, akkor viszont megsértődtem."

Tehát botrányhősökkel és sértett emberekkel van tele a Tisza Párt. Ez azért is nagyon fontos, mert botrányhősökre és sértettségre nem lehet országot építeni. És ezt jó, hogyha mindenki tudja, és mondjátok el mindenkinek.

- vonta le a következtetést Menczer Tamás.



