Menczer Tamás: Brüsszel meg akarja akadályozni a budapesti békecsúcsot

A brüsszeli elit nyíltan kritizálja a budapesti békecsúcs előkészületeit – erről Menczer Tamás beszélt közösségi oldalán. A politikus szerint Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője „nem szépnek” és „nem helyesnek” nevezte a béketárgyalás ötletét, ami Menczer értelmezése szerint azt jelzi, hogy Brüsszel nem kívánja támogatni az eseményt, sőt akadályozná annak megtartását.

Menczer Tamás szerint elképesztően fontos a Békemeneten való részvétel (Fotó: Teknős Miklós / Magyar Nemzet)

Menczer figyelmeztetett:

Meg akarják akadályozni a Budapesti Békecsúcsot, és meg akarják akadályozni azt, hogy Trump békét teremtsen.”

Hozzátette: ezzel szemben Magyarország a béke oldalán áll, támogatja Donald Trump törekvéseit, és minden erejével azon dolgozik, hogy a békecsúcs megvalósuljon.