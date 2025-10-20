Menczer Tamás: Brüsszel meg akarja akadályozni a budapesti békecsúcsot

Hírlevél

Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselőjének nyilatkozata világosan jelzi, hogy Brüsszel nem támogatja a budapesti békecsúcsot. Menczer Tamás szerint meg akarják akadályozni Trump béketörekvését, ezért fontos a békepárti kiállás.
A brüsszeli elit nyíltan kritizálja a budapesti békecsúcs előkészületeit – erről Menczer Tamás beszélt közösségi oldalán. A politikus szerint Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője „nem szépnek” és „nem helyesnek” nevezte a béketárgyalás ötletét, ami Menczer értelmezése szerint azt jelzi, hogy Brüsszel nem kívánja támogatni az eseményt, sőt akadályozná annak megtartását. 

Menczer Tamás
Menczer Tamás szerint elképesztően fontos a Békemeneten való részvétel (Fotó: Teknős Miklós / Magyar Nemzet)

Menczer figyelmeztetett:

Meg akarják akadályozni a Budapesti Békecsúcsot, és meg akarják akadályozni azt, hogy Trump békét teremtsen.” 

Hozzátette: ezzel szemben Magyarország a béke oldalán áll, támogatja Donald Trump törekvéseit, és minden erejével azon dolgozik, hogy a békecsúcs megvalósuljon.

Békemenet a brüsszeli háborús nyomás ellen – Orbán Balázs üzent

Elképesztően fontos a Békemenet

A politikus szerint a brüsszeli kritikák azt mutatják, hogy a Budapesti Békecsúcs komoly ellenállásba ütközik azok részéről, akik a háború folytatásában érdekeltek. Menczer hangsúlyozta: most különösen fontos, hogy a magyar emberek nyíltan kiálljanak a béke mellett. A politikus ezért arra biztatta a választókat, hogy október 23-án vegyenek részt a Békemeneten, mutassák meg a magyar érdekek melletti egységet, és erősítsék meg a kormány tárgyalási pozícióját a nemzetközi térben. 

Várunk mindenkit”

– zárta gondolatait a kommunikációs igazgató.

 

