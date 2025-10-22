Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Zelenszkij lebukott: hazudik, mint a vízfolyás

Látta már?

Így kezd a becsületéért játszó Liverpool Frankfurtban

Zsámbék

Menczer Tamás: Büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok!

9 perce
Olvasási idő: 1 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ez a büszkeség nem a semmiből jön. Rendíthetetlen, betonszilárdságú alapját a hőseink jelentik. Dicsőség a hősöknek! – hangsúlyozta Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ZsámbékFideszOktóber 231956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapoktóber 23-aFidesz-KDNPoktóber 23. nemzeti ünnep1956-os forradalomMenczer Tamásoktóber 23.

Büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok! 🇭🇺 Ez a büszkeség nem a semmiből jön. Rendíthetetlen, betonszilárdságú alapját a hőseink jelentik. Dicsőség a hősöknek! – mondta Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója egy ünnepi megemlékezésen Zsámbékon.

Orbán Viktor: Hamarosan kész vagyunk, találkozzunk október 23-án a Kossuth téren!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!