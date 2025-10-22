Menczer Tamás: Büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok!

Büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok! Ez a büszkeség nem a semmiből jön. Rendíthetetlen, betonszilárdságú alapját a hőseink jelentik. Dicsőség a hősöknek! – mondta Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója egy ünnepi megemlékezésen Zsámbékon.