Mindenki erre volt kíváncsi! Most Menczer Tamás válaszolt

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint komolytalan leegyszerűsítés „csodafegyverként” hivatkozni a miniszterelnökre. Menczer Tamás a Blikk kérdésére úgy reagált: Orbán Viktor a megbízhatóság és a józanság politikai megtestesítője.
Orbán Viktort nem lehet „csodafegyverként” leírni, mert ez a kifejezés valami hirtelen, a semmiből felbukkanó valamit jelentene – reagált Menczer Tamás a Blikk kérdésére.

Menczer Tamás
Menczer Tamás szerint Orbán Viktor nem „csodafegyver”, hanem egy mindenkinél előrelátóbb miniszterelnök
Forrás: Facebook/Orbán Viktor

A megbízhatóságnak, a józanságnak, a magyar érdekek képviselőjének nevezném, és annak a politikusnak, aki mindenkinél előbb látta azt, hogy a bevándorlást meg kell állítani, aki mindenkinél előbb látta azt, hogy a háborút le kell zárni, és aki a magyar gazdasági érdekeket védi a brüsszeli hibás és rossz döntésekkel szemben”

– összegezte a politikus.

Menczer Tamás elárulta, hogy mi Orbán Viktor titka – videó

Orbán Viktor újra győzelemre vezeti a közösségét

Menczer Tamás utalt arra, hogy szerinte a politikai stabilitás kulcsa továbbra is Orbán Viktor személye és stratégiája marad:

Kétségkívül a következő választáson is vezetni fogja a közösségünket, és újra győzelemre fogja vezetni.”

