Mindenki erre volt kíváncsi! Most Menczer Tamás válaszolt

A megbízhatóságnak, a józanságnak, a magyar érdekek képviselőjének nevezném, és annak a politikusnak, aki mindenkinél előbb látta azt, hogy a bevándorlást meg kell állítani, aki mindenkinél előbb látta azt, hogy a háborút le kell zárni, és aki a magyar gazdasági érdekeket védi a brüsszeli hibás és rossz döntésekkel szemben”