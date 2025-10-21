Mindenki erre volt kíváncsi! Most Menczer Tamás válaszolt

Orbán Viktort nem lehet „csodafegyverként” leírni, mert ez a kifejezés valami hirtelen, a semmiből felbukkanó valamit jelentene – reagált Menczer Tamás a Blikk kérdésére.
A megbízhatóságnak, a józanságnak, a magyar érdekek képviselőjének nevezném, és annak a politikusnak, aki mindenkinél előbb látta azt, hogy a bevándorlást meg kell állítani, aki mindenkinél előbb látta azt, hogy a háborút le kell zárni, és aki a magyar gazdasági érdekeket védi a brüsszeli hibás és rossz döntésekkel szemben”
– összegezte a politikus.
Orbán Viktor újra győzelemre vezeti a közösségét
Menczer Tamás utalt arra, hogy szerinte a politikai stabilitás kulcsa továbbra is Orbán Viktor személye és stratégiája marad:
Kétségkívül a következő választáson is vezetni fogja a közösségünket, és újra győzelemre fogja vezetni.”