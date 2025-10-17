Menczer Tamás egy mondattal kiütötte Magyar Pétert

Amikor Magyar Péter egy papírból kivágott Trumppal és Putyinnal elbábozza majd a békecsúcsot, akkor ne bántsák – írta a Fidesz kommunikációs igazgatója közösségi oldalán, keményen odaszúrva a Tisza elnökének. Menczer ezek után ironikusan csak annyi tett hozzá:

hagyják, a roham majd enyhülni fog.

A kormánypárti politikus bejegyzésének apropója, hogy csütörtök este Donald Trump, amerikai elnök bejelentette, hogy

Budapesten fog találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, a házigazda pedig Orbán Viktor lesz.

Magyar Péter a hír hallatán azt írta, ők javasolták korábban, hogy a találkozó Budapesten legyen, ami már saját hívei között is megrökönyödést váltott ki. A Tisza elnöke szeptember végén új kampányfogáshoz nyúlt, és egy Orbán Viktort ábrázoló bábúval kezdett haknizni Miskolcon. A Tisza Párt elnöke ugyanis mindenképp szeretné elérni, hogy a miniszterelnök vele vitatkozna, ezért a miskolci rendezvényen a papírbábot végig a színpadon tartotta, többször fogdosta, és beszélt is hozzá.