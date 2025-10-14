Menczer Tamás elárulta, hol bujkálhat a Tisza-appot kifejlesztő ukrán férfi

A Tisza applikációját készítő Miroszlav Tokar Lengyelországban lehet? A lengyel kormány (ugyanis) mostanában nem adja ki az ukrán bűnözőket. Az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított férfit sem adják ki Németországnak – emlékeztetett Menczer Tamás keddi Facebook-posztjában.
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója felvetette a kérdést: vajon Tokar is Lengyelországba menekült? „Csak, mert eltűnt, mintha nem is létezett volna.”
Esetleg a Tisza Pártból valaki elmondhatná, hogy hol van Tokar, és épp Ukrajnában ki olvasgatja 20 ezer ember adatait.”
Mint arról korábban beszámoltunk, Miroslav Tokar törölte magát az üzleti-szakmai közösségi oldalakról, és az újságírói megkeresésekre sem válaszol. A jelek szerint a tiszás adatszivárgási ügy egyik kulcsfigurája éppen megpróbál „felszívódni”.
„Az ukránok a Tiszánál nemhogy a spájzban, a telefonban vannak. Ne hagyd, hogy átverjenek!” – figyelmeztet Menczer Tamás.
