Menczer Tamás elárulta, hol bujkálhat a Tisza-appot kifejlesztő ukrán férfi

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója felvetette a kérdést: vajon Tokar is Lengyelországba menekült? „Csak, mert eltűnt, mintha nem is létezett volna.”

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója sajtótájékoztatót tart az adózásról szóló nemzeti konzultációról 2025. szeptember 16-án. (Fotó: MTI)

Esetleg a Tisza Pártból valaki elmondhatná, hogy hol van Tokar, és épp Ukrajnában ki olvasgatja 20 ezer ember adatait.”

Mint arról korábban beszámoltunk, Miroslav Tokar törölte magát az üzleti-szakmai közösségi oldalakról, és az újságírói megkeresésekre sem válaszol. A jelek szerint a tiszás adatszivárgási ügy egyik kulcsfigurája éppen megpróbál „felszívódni”.

„Az ukránok a Tiszánál nemhogy a spájzban, a telefonban vannak. Ne hagyd, hogy átverjenek!” – figyelmeztet Menczer Tamás.



