Tisza Párt

Menczer Tamás elárulta, hol bujkálhat a Tisza-appot kifejlesztő ukrán férfi

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tisza applikációját készítő Miroszlav Tokar Lengyelországban lehet? A lengyel kormány (ugyanis) mostanában nem adja ki az ukrán bűnözőket. Az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított férfit sem adják ki Németországnak – emlékeztetett Menczer Tamás keddi Facebook-posztjában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tisza PártbotrányapplikációfejlesztőukránMenczer Tamásadatszivárgás

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója felvetette a kérdést: vajon Tokar is Lengyelországba menekült? „Csak, mert eltűnt, mintha nem is létezett volna.”

Budapest, 2025. szeptember 16. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója sajtótájékoztatót tart az Országházban 2025. szeptember 16-án. Október elejéig tartó szórólapkampányt indít a Fidesz annak érdekében, hogy minél többen értesüljenek a "Tisza-adóról" és a lehetséges hatásáról - jelentette be a a kormánypártok kommunikációs igazgatója. MTI/Hegedüs Róbert
Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója sajtótájékoztatót tart az adózásról szóló nemzeti konzultációról 2025. szeptember 16-án. (Fotó: MTI)

Esetleg a Tisza Pártból valaki elmondhatná, hogy hol van Tokar, és épp Ukrajnában ki olvasgatja 20 ezer ember adatait.”

Mint arról korábban beszámoltunk, Miroslav Tokar törölte magát az üzleti-szakmai közösségi oldalakról, és az újságírói megkeresésekre sem válaszol. A jelek szerint a tiszás adatszivárgási ügy egyik kulcsfigurája éppen megpróbál „felszívódni”.

„Az ukránok a Tiszánál nemhogy a spájzban, a telefonban vannak. Ne hagyd, hogy átverjenek!” – figyelmeztet Menczer Tamás. 


 

 

