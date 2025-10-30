Menczer Tamás elárulta, mi vár Brüsszelre

Nagy örömünkre azóta felzárkóztak a szlovákok, megérkeztek a csehek, és más patrióta szövetségeseink is Franciaországban, Ausztriában, Németországban is egyre erősebbek. Úgyhogy eljön a pillanat, és egyre közelebb van, amikor elfoglaljuk Brüsszelt is, és Brüsszelbe is elvisszük a józan észt, és Brüsszelben is újra Európa lesz az első az európai érdek, és így a magyar érdek is. El fogjuk foglalni Brüsszelt nem is olyan sokára!