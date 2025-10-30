Hírlevél

Rendkívüli

Nagy a baj! Riasztották a lengyel légierő vadászgépeit

Menczer Tamás

Menczer Tamás elárulta, mi vár Brüsszelre

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A helyzet most az, hogy valóban Orbán Viktor volt az első és egyetlen miniszterelnök és vezető, aki kezdettől fogva azt mondta, hogy nemet mondunk a háborúra, tűzszünet kell, tárgyalás kell és béke kell. Nagy örömünkre azóta felzárkóztak a szlovákok, megérkeztek a csehek, és más patrióta szövetségeseink is Franciaországban, Ausztriában, Németországban is egyre erősebbek – mondta Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója.
Menczer TamásBrüsszelPatrióták EurópáértFranciaországbanNémetországbanAusztriábanpatrióta szövetségesOrbán ViktorPatriótákEurópai Unió

A helyzet most az, hogy valóban Orbán Viktor volt az első és egyetlen miniszterelnök és vezető, aki kezdettől fogva azt mondta, hogy nemet mondunk a háborúra, tűzszünet kell, tárgyalás kell és béke kell – mondta Menczer Tamás, majd hozzátette:

Nagy örömünkre azóta felzárkóztak a szlovákok, megérkeztek a csehek, és más patrióta szövetségeseink is Franciaországban, Ausztriában, Németországban is egyre erősebbek. Úgyhogy eljön a pillanat, és egyre közelebb van, amikor elfoglaljuk Brüsszelt is, és Brüsszelbe is elvisszük a józan észt, és Brüsszelben is újra Európa lesz az első az európai érdek, és így a magyar érdek is. El fogjuk foglalni Brüsszelt nem is olyan sokára!

– hangsúlyozta a kormánypártok kommunikációs igazgatója.

A Fidesz háborúellenes gyűléseket szervez szerte az országban
