Menczer Tamás elárulta, mi vár Brüsszelre

A helyzet most az, hogy valóban Orbán Viktor volt az első és egyetlen miniszterelnök és vezető, aki kezdettől fogva azt mondta, hogy nemet mondunk a háborúra, tűzszünet kell, tárgyalás kell és béke kell – mondta Menczer Tamás, majd hozzátette:
Nagy örömünkre azóta felzárkóztak a szlovákok, megérkeztek a csehek, és más patrióta szövetségeseink is Franciaországban, Ausztriában, Németországban is egyre erősebbek. Úgyhogy eljön a pillanat, és egyre közelebb van, amikor elfoglaljuk Brüsszelt is, és Brüsszelbe is elvisszük a józan észt, és Brüsszelben is újra Európa lesz az első az európai érdek, és így a magyar érdek is. El fogjuk foglalni Brüsszelt nem is olyan sokára!
– hangsúlyozta a kormánypártok kommunikációs igazgatója.