Menczer Tamás

Menczer Tamás: Ezért kell aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, Menczer Tamás szerint azért van szükség az aláírásgyűjtésre Brüsszel háborús tervei ellen, mert egyre nagyobb a nyomás a békepárti országokon. Úgy fogalmazott: most minden magyar emberre szükség van, hogy Orbán Viktor megvédhesse az ország békéjét és biztonságát.
Menczer Tamásbékepártiuniós

„Ez egy nagyon fontos kérdés” – mondta Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója legújabb Facebook-videójában, amelyben részletesen elmagyarázta, miért van szükség az aláírásgyűjtésre Brüsszel háborús tervei ellen.

Menczer Tamás Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség
A politikus szerint a koppenhágai uniós csúcson bemutatták a konkrét brüsszeli háborús terveket, amelyek lényege, hogy az ukránok harcoljanak, Európa pedig minden pénzt és fegyvert adjon nekik, míg Oroszország kimerül és veszít. „Ez egyrészt naiv ostobaság, másrészt senki nem mondta meg, meddig akarják ezt a háborút folytatni” – fogalmazott.

Menczer Tamás szerint a nyomás egyre nő a békepárti országokon, és Brüsszel bele akarja kényszeríteni Magyarországot a háborúba. Ezért tartja fontosnak, hogy az emberek aláírásukkal is megerősítsék a békepárti álláspontot.

„Ha Brüsszelben azt látják, hogy Orbán Viktor csak a magyar kormányt képviseli, az sem kevés, mert ilyen politikai stabilitás sehol sincs. De a miniszterelnök akkor tud igazán eredményesen, sikeresen védeni bennünket, ha azt látják, hogy a magyar emberek is ott állnak mögötte, és békét akarnak” – mondta.

A videó végén Menczer hozzátette: most minden békepárti magyar emberre nagy szükség van, hogy az ország békéjét és biztonságát meg tudják védeni Brüsszel háborús terveivel szemben.

 

