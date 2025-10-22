Hazudott a Telex, csúnyán lebuktak!

A Telex ismét valótlanságot közölt, amikor a Lakmuszra hivatkozva csupán 56 ezer főre tette a Digitális Polgári Körök létszámát – hívta fel a figyelmet a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás emlékeztetett: ugyanaz a forrás korábban még 180 ezres számról írt.
Menczer így fogalmazott:
Fiúk, fiúk, ha hazudoztok, legalább figyeljetek oda!”
