Rendkívüli!

Megszólalt a belgrádi lövöldöző – szavai mindenkit sokkoltak

Menczer Tamás

Hazudott a Telex, csúnyán lebuktak!

A Telex ismét valótlanságot közölt, amikor a Lakmuszra hivatkozva csupán 56 ezer főre tette a Digitális Polgári Körök létszámát – hívta fel a figyelmet a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás emlékeztetett: ugyanaz a forrás korábban még 180 ezres számról írt.
Menczer TamásLakmuszDigitális Polgári Körtelexfake news

A valótlanságokat előszeretettel közlő balliberális Telex azt állította, mindössze 56 ezren vannak a Digitális Polgári Körökben, ismereteiket a Lakmusz adataira alapozva. Menczer Tamás azonban hamar kiszúrta a turpisságot: egy hónappal ezelőtt ugyanez a Lakmusz még 180 ezres létszámról számolt be, így a számok közötti drasztikus eltérés komolytalanná teszi a közlést.

Menczer Tamás
Menczer Tamás keményen kiosztotta a valótlanságot hirdető Telexet
Forrás: Facebook/Menczer Tamás
Markáns vélemény: a Telex nemcsak csúsztat, hanem le is nézi azokat, akikhez szól

Menczer így fogalmazott: 

Fiúk, fiúk, ha hazudoztok, legalább figyeljetek oda!” 

