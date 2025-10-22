Hazudott a Telex, csúnyán lebuktak!

A valótlanságokat előszeretettel közlő balliberális Telex azt állította, mindössze 56 ezren vannak a Digitális Polgári Körökben, ismereteiket a Lakmusz adataira alapozva. Menczer Tamás azonban hamar kiszúrta a turpisságot: egy hónappal ezelőtt ugyanez a Lakmusz még 180 ezres létszámról számolt be, így a számok közötti drasztikus eltérés komolytalanná teszi a közlést.

Menczer Tamás keményen kiosztotta a valótlanságot hirdető Telexet

Forrás: Facebook/Menczer Tamás