„Tarr Zoltán, ugye rémlik?” – Menczer Tamás durván nekiment Magyar Péternek

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója új videójában arról beszélt, hogy a közelgő választás tétje a béke megőrzése. Szerinte ha a Fidesz nyer, Magyarország békében marad, de ha a Tisza Párt kerül hatalomra, az adóemelésekkel és a háborús politikával járna.
Menczer TamásTisza-adóUkrajna

„Ha a Fidesz nyer, akkor megőrizzük Magyarország békéjét” – kezdte új Facebook videóját Menczer Tamás. A párt kommunikációs igazgatója szerint a választás valódi tétje, hogy békében vagy háborúban él-e majd az ország.

Budapest, 2025. október 20. Menczer Tamás, a Fidesz képviselője azonnali kérdést tesz fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. október 20-án. MTI/Kovács Attila
Menczer Tamás Fotó: Kovács Attila / MTI Fotószerkesztõség

A politikus úgy fogalmazott: „Ha ők nyernek – a Tisza Párt –, támogatják Ukrajna összes szándékát, a háborút és az uniós tagságot is. Na, ez a választás tétje.” Menczer hozzátette, hogy a Tisza-adó és a nyugdíjadó tervei is veszélyeztetik a magyar családok megélhetését.

Arra a felvetésre, hogy Magyar Péter cáfolja ezeket az állításokat, Menczer így reagált:

Azt, hogy hazudik. A választás után mindent lehet. Tarr Zoltán, ugye rémlik?

Megemelik a társasági adót, nem csökkentik az áfát, nyugdíjadót vezetnek be, leválnak az orosz gázról és olajról. A rezsi és a benzin ára így az egekbe szökne.”

Menczer szerint a Fidesz ezzel szemben a békét és a gazdasági stabilitást képviseli. „Na, mi meg ezt nem akarjuk” – zárta videóját a kommunikációs igazgató.

 

