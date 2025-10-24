Amit mond, az nem igaz! – Menczer kivárt, majd visszavágott Gulyás Mártonnak

A Békemeneten készített interjúban Gulyás Márton, a Partizán balliberális műsorvezetője azt vetette a Fidesz szemére, hogy olyan vádakkal illeti a Tisza Pártot – például adóemelési tervekkel és nyugdíjak megadóztatásával –, amelyeket Magyar Péter és társai következetesen tagadnak. Menczer Tamás azonban határozottan visszautasította ezt az állítást, hivatkozva Tarr Zoltán elhíresült kijelentésére:
A választás után minden lehet.”
Menczer Tamás emlékeztetett, a Tisza Párt vezetői és szakértői több alkalommal utaltak társaságiadó-emelésre, szja-adóztatásra, valamint az áfacsökkentés elutasítására.
„Nem hazudnak olyan jól, mint Magyar Péter”
Tudja, mi a legnagyobb baja Magyar Péternek Tarr Zoltánnal és a mellette lévőkkel? Hogy nem hazudnak olyan jól, mint ő. És időnként elkottyintják az igazságot.”
A fideszes politikus azt állítja, minden tervükről tudnak, és azokat maguk a Tisza Párt szereplői mondták el korábban.