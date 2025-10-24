Amit mond, az nem igaz! – Menczer kivárt, majd visszavágott Gulyás Mártonnak

A Békemeneten készített interjúban Gulyás Márton, a Partizán balliberális műsorvezetője azt vetette a Fidesz szemére, hogy olyan vádakkal illeti a Tisza Pártot – például adóemelési tervekkel és nyugdíjak megadóztatásával –, amelyeket Magyar Péter és társai következetesen tagadnak. Menczer Tamás azonban határozottan visszautasította ezt az állítást, hivatkozva Tarr Zoltán elhíresült kijelentésére:

Menczer Tamás kertelés nélkül válaszolt Gulyás Márton terjengős és valótlan felvetésére

Forrás: Hír TV

A választás után minden lehet.”

Menczer Tamás emlékeztetett, a Tisza Párt vezetői és szakértői több alkalommal utaltak társaságiadó-emelésre, szja-adóztatásra, valamint az áfacsökkentés elutasítására.