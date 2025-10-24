Amit mond, az nem igaz! – Menczer kivárt, majd visszavágott Gulyás Mártonnak

Hírlevél

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A békemeneten adott interjú során a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója élesen reagált Gulyás Márton kérdéseire, kijelentve: a Tisza Párt politikusai maguk beszéltek adóemelésekről és nyugdíjak megadóztatásáról. Menczer Tamás bejegyzésében hangsúlyozta, kétszer annyian voltak a békemeneten, mint a „háborús meneten”.
Menczer TamásGulyás MártonBékemenetTisza-adóMagyar Péter

A Békemeneten készített interjúban Gulyás Márton, a Partizán balliberális műsorvezetője azt vetette a Fidesz szemére, hogy olyan vádakkal illeti a Tisza Pártot – például adóemelési tervekkel és nyugdíjak megadóztatásával –, amelyeket Magyar Péter és társai következetesen tagadnak. Menczer Tamás azonban határozottan visszautasította ezt az állítást, hivatkozva Tarr Zoltán elhíresült kijelentésére: 

Menczer Tamás
Menczer Tamás kertelés nélkül válaszolt Gulyás Márton terjengős és valótlan felvetésére
Forrás: Hír TV

A választás után minden lehet.” 

Menczer Tamás emlékeztetett, a Tisza Párt vezetői és szakértői több alkalommal utaltak társaságiadó-emelésre, szja-adóztatásra, valamint az áfacsökkentés elutasítására.

Veszélyben a családok pénztárcája: így sújtana a Tisza-adó

„Nem hazudnak olyan jól, mint Magyar Péter”

Menczer Tamás szerint

Tudja, mi a legnagyobb baja Magyar Péternek Tarr Zoltánnal és a mellette lévőkkel? Hogy nem hazudnak olyan jól, mint ő. És időnként elkottyintják az igazságot.” 

A fideszes politikus azt állítja, minden tervükről tudnak, és azokat maguk a Tisza Párt szereplői mondták el korábban.

