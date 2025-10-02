Menczer: Zelenszkij háborút akar és minket zsarol

Volodimir Zelenszkij politikai karrierje a háborúhoz kötődik, és béke esetén az ukrán elnök pályája véget érne - erről is beszél Menczer Tamás a Harcosok órája podcastben. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint éppen ezért próbálják beleprovokálni Magyarországot a háborúba.

Menczer Tamás

Fotó: Facebook/Menczer Tamás

A politikus úgy fogalmazott: „Ha nincs háború, ha béke van, akkor Zelenszkijnek vége. Ha valaki megkapargatja, hova mentek a támogatások, akkor neki vége van.”

Menczer hangsúlyozta, hogy Ukrajna több alkalommal is zsarolta Magyarországot. Emlékeztetett arra, hogy a Barátság kőolajvezetéket már háromszor érte támadás, amely szerinte az ország energiabiztonságát veszélyezteti.

Zsarolnak bennünket, provokálnak bennünket, és bele akarnak nyomni a háborúba. Mi viszont mindig kezdettől a béke mellett álltunk

– mondta.

A politikus kiemelte: Magyarország nem engedi, hogy háborúba sodorják. „Szerintünk az a jófiú, aki a béke mellett áll. Ez a magyar érdek, és meggyőződésem szerint az európai érdek is” – fogalmazott.

Menczer arra is kitért, hogy a kormány célja a béke megőrzése és az energiabiztonság garantálása. „Méltóztassanak abbahagyni a Barátság kőolajvezeték bombázását” – tette hozzá.