Megvan az újabb magyar Nobel-díjas

Von der Leyen

A háborút és a bevándorlást támogató pártok ismét megmentették Von der Leyent

Menczer Tamás élesen bírálta, hogy az Európai Parlament ismét megvédte Ursula von der Leyen mentelmi jogát. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint a háborút és a bevándorlást támogató balliberális pártok, köztük a DK és a Tisza, ezúttal is megmentették az Európai Bizottság elnökét.
Von der LeyenEurópai BizottásgkritikaMenczer Tamás

Ursula von der Leyen ismét a brüsszeli baloldali pártok támogatásával maradhat hivatalban – írta bejegyzésében Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. A politikus szerint „von der Leyent is megvédték, kimosták”, és a háborúpárti, bevándorlást támogató erők mellé álltak.

Menczer Tamás
Menczer Tamás
Fotó: Facebook/Menczer Tamás

Menczer úgy fogalmazott: 

Azt a von der Leyent, aki amit lehetett, azt elrontott. Európa versenyképessége romokban. A vállalkozások súlyos felárat fizetnek az energiáért az amerikai vagy kínai versenytársaikhoz képest.

A bejegyzés szerint a Bizottság elnöke nem lezárni akarja az orosz–ukrán háborút, hanem folytatni, miközben beengedte a migránsokat, és Ukrajna uniós csatlakozását is erőlteti. Menczer úgy fogalmazott: 

„A bizottság, amit vezet, már nem Európai Bizottság, hanem Ukrajnai Bizottság.”

A kommunikációs igazgató szerint a következő hónapokban világos a feladat: „Előbb áprilisban elzavarjuk von der Leyen és Weber bábfiguráját, aztán folyamatosan erősödő patrióta szövetségeseinkkel rendet teszünk Brüsszelben is.”

 

