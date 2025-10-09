A háborút és a bevándorlást támogató pártok ismét megmentették Von der Leyent

Ursula von der Leyen ismét a brüsszeli baloldali pártok támogatásával maradhat hivatalban – írta bejegyzésében Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. A politikus szerint „von der Leyent is megvédték, kimosták”, és a háborúpárti, bevándorlást támogató erők mellé álltak.

Menczer Tamás

Fotó: Facebook/Menczer Tamás

Menczer úgy fogalmazott:

Azt a von der Leyent, aki amit lehetett, azt elrontott. Európa versenyképessége romokban. A vállalkozások súlyos felárat fizetnek az energiáért az amerikai vagy kínai versenytársaikhoz képest.

A bejegyzés szerint a Bizottság elnöke nem lezárni akarja az orosz–ukrán háborút, hanem folytatni, miközben beengedte a migránsokat, és Ukrajna uniós csatlakozását is erőlteti. Menczer úgy fogalmazott:

„A bizottság, amit vezet, már nem Európai Bizottság, hanem Ukrajnai Bizottság.”

A kommunikációs igazgató szerint a következő hónapokban világos a feladat: „Előbb áprilisban elzavarjuk von der Leyen és Weber bábfiguráját, aztán folyamatosan erősödő patrióta szövetségeseinkkel rendet teszünk Brüsszelben is.”