Hatalmas összegű bejelentést tett Budakörnyéke fejlesztéséért Menczer Tamás

A politikusnak nem megmondani kell az embereknek, akik egy adott körzetben, városban vagy faluban élnek, hogy hogyan kell élniük, hanem meg kell őket kérdezni és azt kell segíteni, ahogyan az életüket szeretnék berendezni. Mindig ennek mentén végeztem és végzem a munkámat, így hadd tájékoztassam önöket csak halkan, zárójelben arról, hogy azért a körzetért, azokért a településekért, amelyekért én eddig dolgozhattam, azok a települések az elmúlt ciklusban 60 milliárd forint összfejlesztésben részesültek a nagyberuházásokat illetően – mondta videójában Menzer Tamás, majd hozzátette:

És ami hasonlóan fontos, bár más szempont az a közösség, a kisebb közösségek, amelyeket én mindig rendkívül fontosnak gondolok, legyenek ezek akár sportolók, sportközösség, sportklub, vallási közösség, nemzetiségi táncosok, faluszépítők, színjátszók és lehetne ezt hosszasan folytatni. A munkám legszebb része az, amikor köztük lehetek és azt hallgathatom meg, hogy ők hogyan látják a saját közösségük, a saját településük, vagy akár az egész ország sorsát. Az általam képviselt ilyen közösségek az elmúlt években majdnem egymilliárd forintnyi támogatásban részesülhettek, és ezt a munkát szintén nagyon fontosnak gondolom, mert például egy sportklubnak vagy egy sportolói közösségnek 3-4-5 millió forint is sokat jelenthet abban, hogy egy új szerelést tudjon venni, vagy egy új autót, egy új mikrobuszt, egy újabbat, amivel a mindennapjait meg tudja könnyíteni! – hangsúlyozta a kormánypártok kommunikációs igazgatója.