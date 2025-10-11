Menczer Tamás: Helyzet van! Indul az aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen

Figyelemfelhívó üzenettel jelentkezett a közösségi oldalán Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Bejegyzésében a béke melletti kiállásra és az Orbán Viktor által a háború ellen kezdeményezett aláírásgyűjtésben való részvételre hívta fel a magyar embereket, hangsúlyozva: Brüsszelben egyre nagyobb a nyomás, hogy Magyarország is csatlakozzon a háborúpárti álláspontokhoz.

A Fidesz kommunikációs igazgatója arra hívja fel a figyelmet, hogy Brüsszel háborús diktátumával szemben fel kell lépniük a magyar embereknek. Menczer Tamás ezért arra kér mindenkit, hogy csatlakozzon a Brüsszel háborús tervei ellen elindított aláírásgyűjtéshez, hogy azáltal megmutassák: a magyar emberek kiállnak Orbán Viktor mellett a béke és Magyarország biztonsága érdekében. Fotó: Facebook

Menczer Tamás: Most minden békeszerető magyarra szükség van

Védjük meg együtt Magyarország békéjét és biztonságát! Helyzet van! Orbán Viktor akkor tudja igazán eredményesen védeni Magyarország békéjét és biztonságát Brüsszelben, ha látják, hogy a magyar emberek békét akarnak, és ott állnak mögötte. Indul az aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen!”

– írta Menczer Tamás.

A politikus kiemelte: Magyarország nem akar háborút, és nem támogatja, hogy a magyar adófizetők pénzét Ukrajnába küldjék.

Nem akarunk háborút, és nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék. De a nyomás nő. Mindent bevetnek. Brüsszel és a magyarországi bábfigurák folyamatosan támadnak bennünket. Most minden békeszerető magyarra szükség van. Rád is!”

– fogalmazott a Fidesz kommunikációs igazgatója, aki szerint az aláírásgyűjtés célja az, hogy Brüsszelben is világosan lássák: a magyar társadalom nem támogatja a háború finanszírozását és a konfliktus eszkalációját. A kormány álláspontja változatlan: Magyarország nem küld fegyvert, nem vesz részt a háborúban, és a béketárgyalások mielőbbi megkezdését sürgeti.

Menczer Tamás üzenetének zárásában egyértelművé tette: a magyar kormány álláspontját a társadalmi támogatottság erősítheti meg. Az aláírásgyűjtés célja, hogy ezt a támogatást egyértelműen megmutassa Brüsszelnek és a nemzetközi közvéleménynek.

Védjük meg együtt Magyarország békéjét és biztonságát!”

– zárta bejegyzését Menczer Tamás.