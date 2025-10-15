Menczer Tamás szerint az idegen érdekek képviselete miatt kudarcra van ítélve Magyar Péter

Menczer Tamás a Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter valójában személyes sérelmekből és hatalmi vágyból kezdett politizálni, ám szerinte ezek az ambíciók nem fognak megvalósulni.

Menczer Tamás szerint Magyar Péter története mindig csak a pénzről szólt, a politikai karrierje pedig el fog bukni, mivel idegen érdekeket képvisel. Fotó: YouTube

Menczer Tamás: A magyarok mindig elzavarták azokat, akik idegen érdeket képviselnek

Az a helyzet a Magyar Péterrel, azt szoktam mondani, meg időnként le is írni, hogy olyan aranyos vagy, hogy elhitted. Ugye sose lett belőle semmi. Mindig a lóvé után ment, de mindig sokat akart. És mindig zavarta, hogy a Varga Judit valaki, ő meg egy senki. Ez mindig zavarta. Gondolta, hogy most politikailag bosszút áll, és most őbelőle is lesz valaki. De nem lesz. És erre mondom, hogy olyan aranyos vagy, hogy elhitted, hogy lesz belőled, de nem lesz”

- mondta a fideszes politikus, majd azzal folytatta, hogy Magyar Péter egyre inkább szembesül azzal, hogy politikai projektje kifulladóban van.

És most már ő is egyre inkább látja, hogy nem lesz a sok bukovárival. A magyarok mindig elzavarták és a magyar politikatörténet szemétdombjára hajították azokat, akik idegen érdeket képviselnek”

- zárta bejegyzését a Fidesz kommunikációs igazgatója, Menczer Tamás aki korábban is már többször bírálta Magyar Pétert, hangsúlyozva, hogy szerinte az ellenzéki politikus mögött „külföldi érdekek” állnak, és a Tisza Párt valójában nem képviseli a magyar emberek akaratát.