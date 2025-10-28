Menczer Tamás: Ilyen emberekre akarjuk bízni Magyarországot?

A közösségi oldalán közzétett videós bejegyzésében Menczer Tamás arra hívta fel a figyelmet, milyen attitűd uralkodik egyes Tisza-szimpatizánsok körében.

A Fidesz kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében egy olyan Tisza Párt-szimpatizáns kijelentéseit idézi fel, aki a politikai váltásért még az adóemelést, a nyugdíjcsökkentést és a családtámogatások megszüntetését is elfogadhatónak nevezte. Menczer Tamás szerint ez jól mutatja, milyen veszélyeket rejtene egy gyűlöletre épülő kormányváltás. Fotó: Facebook

Menczer Tamás szerint a Tisza Párt környezetében sokan az indulati politizálás mentén gondolkodnak

A politikus a bejegyzésében felidézett egy olyan rövid interjúrészletet, amelyben egy Tisza Pártot támogató férfi kendőzetlenül beszélt arról, számára nem számítanak a politikai és gazdasági következmények, ha a kormányváltás a cél.

Fő, hogy Orbán húzzon a picsába. Hogyha ezért még adót is emelnek, nyugdíjat is elveszik, csökkentik a gyerekjóléti kiadásokat, ám legyen, leszarom!”

- mondta a férfi.

A kijelentés alapján a nyilatkozó tiszás szavazónak mindegy, milyen programot valósít meg a Tisza Párt, amennyiben az leváltja a jelenlegi kormányt. Menczer Tamás szerint ez a hozzáállás veszélyes és sokatmondó.

Világosan elmondta, hogy mit gondol. Engem nem érdekel, ha Tisza-adót vezetnek be. Nem érdekel, ha elveszik a nyugdíjakat. Nem érdekel, ha megadóztatják a nyugdíjakat. Nem érdekel, ha a családtámogatást elveszik. Egyvalami számít, hogy Orbán Viktor és a Fidesz-kormány bukjon”

- fogalmazott a kommunikációs igazgató.

A politikus szerint ez jól mutatja, hogy a Tisza Párt környezetében sokan nem a racionális döntések, hanem az indulati politizálás mentén gondolkodnak. Menczer úgy véli, ha ilyen szemléletű emberek, szakértők és politikusok kerülnének döntéshozói pozícióba, az az ország számára súlyos gazdasági és társadalmi következményekkel járna.

Szerintem nagyon fontos, hogy mindenki gondolja át, hogy ilyen emberekre akarja-e bízni az országot, akik a józan észt a sarokba tették, és pusztán a gyűlölet alapján döntenének”

- hangsúlyozta Menczer Tamás, aki szerint a Tisza táborában egyre inkább az Orbán Viktor-ellenesség vált a politizálás legfőbb mozgatórugóvá, miközben konkrét programokról, szakpolitikai elképzelésekről már alig esik szó.