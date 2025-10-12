Kemény üzenet Magyar Péternek: a Tisza megy a történelem szemétdombjára!

Ismét erőset üzent Menczer Tamás. A fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója videóüzenetében azt mondta, 2026 áprilisában Magyar Péter és a Tisza megy a magyar politikatörténet szemétdombjára, derék elődei, az SZDSZ és a Momentum mellé, ahova valók, és ott majd Fekete-Győr Bandival, "aki szintén ráér, lehet majd zsugázni, és el lehet majd tölteni az időt a vesztesek és a magyar érdeket elárulók társaságában", ugyanis a magyarok mindig elzavarták és a magyar politikatörténet szemétdombjára hajították azokat, akik idegen érdeket képviselnek.

Menczer Tamás erőset üzent, szerinte a Tisza is a politikatörténet szemétdombjára kerül majd

Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Menczer Tamás szerint "a magyarok nem hülyék, csak a Tisza nézi az embereket hülyének, átver, hazudik és le akarja nyúlni a pénzed", csak a Tisza nézi az embereket hülyének, de a magyar emberek jól látják, ki az a politikus és melyik párt az, amely a magyar emberek érdekeit képviseli és kiáll amellett, és ki az, aki idegen érdekeket képvisel már csak azért is, mert a mentelmi jogával fogják neki, meg egyébként is hozzájuk kötődik. A magyar emberek az ilyeneket mindig elzavarják.