Menczer Tamás

Tudtad? Menczer Tamás meglepő dolgot mondott Magyar Péterről

1 órája
Hallottátok-e, láttátok-e? Hogy „az én kiváló kis barátom”, Magyar Péter azt mondta, hogy „miatta jön ide Trump és Putyin”. Hallottátok? Sírtál vagy röhögtél? – mondta Menczer Tamás a Harcosok Klubja hétvégi rendezvényén.
Hallottátok-e, láttátok-e? Hogy „az én kiváló kis barátom”, Magyar Péter azt mondta, hogy „miatta jön ide Trump és Putyin”. Hallottátok? Sírtál vagy röhögtél? – mondta Menczer Tamás a Harcosok Klubja hétvégi rendezvényén, majd hozzátette:

Inkább röhögni lehetett rajta, azt hiszem. De nem baj, nincs semmi gond, mert a Márki-Zay Péter ápolóihoz még lehet küldeni beutaltat. Ez a helyzet!

– hangsúlyozta a kormánypártok kommunikációs igazgatója.

