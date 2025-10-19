Tudtad? Menczer Tamás meglepő dolgot mondott Magyar Péterről

Hallottátok-e, láttátok-e? Hogy „az én kiváló kis barátom”, Magyar Péter azt mondta, hogy „miatta jön ide Trump és Putyin”. Hallottátok? Sírtál vagy röhögtél? – mondta Menczer Tamás a Harcosok Klubja hétvégi rendezvényén.
Inkább röhögni lehetett rajta, azt hiszem. De nem baj, nincs semmi gond, mert a Márki-Zay Péter ápolóihoz még lehet küldeni beutaltat. Ez a helyzet!
– hangsúlyozta a kormánypártok kommunikációs igazgatója.
