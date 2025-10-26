Menczer Tamás kőkeményen kiosztotta Magyar Pétert

Volt ez a „kicsi” telefonlopási probléma, és nem adták ki a mentelmi jogát, és pontosan azt mondja Weber, amit Magyar Péter „véletlenül” – mondta Menczer Tamás, majd hozzátette:

Ugyanazt mondják, hogy nem adjuk ki a mentelmi jogot, nem függesztjük fel, mert ez egy „politikailag kreált ügy”. Kapaszkodjál erősen a székedbe! Ez egy „politikailag kreált ügy”. Mondom, na, egyem a szívedet. Aztán melyik része kreált? Hát odamentél, iszonyatosan berúgtál, fiatal lányok lábai között csúszkáltál, lenyúltad a telefont és beledobtad a Dunába. Melyik része politikailag kreált? Az a helyzet, hogy Weber már a látszatra sem ad. Webernek szüksége van Magyar Péterre, elmondta, ugye? Emlékszünk. Saját szájával Weber. Orbán Viktor a múlt. Magyar Péter a jövő”.

Tehát neki szüksége van rá, kell neki egy ilyen bábfigura, és minden erővel, minden lehetséges módon védi és fogja neki. Időnként meg is szorítja, a kezét természetesen, és irányítja és parancsokat ad neki. A brüsszeli bábfigurákat el kell zavarnunk! – hangsúlyozta a kormánypártok kommunikációs igazgatója.