Rendkívüli

Orbán Viktor egy mondattal földbe döngölte Magyar Péter háborús menetét

Botrány

Dibusz Dénes üzent a határról visszafordított Fradi-szurkolóknak

Menczer Tamás

Menczer Tamás: Kétszer annyian voltunk, mint a tiszások!

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a kormányt támogató Békemeneten kétszer annyian voltak a résztvevők, mint Magyar Péter ellenzéki Tisza Pártjának a Nemzeti menetén.
Menczer TamásBékemenetMagyar Péter

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán hatalmas sikerként értékelte a kormány politikáját támogató Békemenet felvonulást.

Kétszer annyian voltunk, mint a tiszások!

A Békemenet Európa legfontosabb politikai mozgalma!”

– írja a bejegyzésében Menczer Tamás.


 

 

