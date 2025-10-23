Menczer Tamás: Kétszer annyian voltunk, mint a tiszások!

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a kormányt támogató Békemeneten kétszer annyian voltak a résztvevők, mint Magyar Péter ellenzéki Tisza Pártjának a Nemzeti menetén.

Vágólapra másolva!

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán hatalmas sikerként értékelte a kormány politikáját támogató Békemenet felvonulást. Kétszer annyian voltunk, mint a tiszások! A Békemenet Európa legfontosabb politikai mozgalma!” – írja a bejegyzésében Menczer Tamás.



A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!