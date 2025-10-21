Menczer Tamás keményen helyretette Kaja Kallast

Kaja Kallas brüsszeli külügyi főképviselő elmondta, hogy ők nem akarják, hogy Budapesten békecsúcsot rendezzünk, Budapesten békecsúcs valósuljon meg. Azt mondta Kaja Kallas Brüsszeli külügyi főképviselő, hogy nem szép, nem helyes a budapesti békecsúcs – mondta Menczer Tamás, majd hozzátette:
Nem akarják, hogy Trump és Putyin tárgyaljon, pláne ne tárgyaljanak Budapesten. Ráadásul az is a brüsszeliek baja, mint kiderült, hogy egy európai vezető sem lesz ott. De ez egy tévedés. Egy ott lesz. Orbán Viktornak hívják. Az a miniszterelnök, aki kezdettől kiállt a béke mellett, az a miniszterelnök ott lesz. Szervezzük a budapesti békecsúcsot, várunk mindenkit a békemenetre, lesz egy háborús menet is, de mi mindenkit a békemenetre várunk
– hangsúlyozta a kormánypártok kommunikációs igazgatója.