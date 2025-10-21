Menczer Tamás keményen helyretette Kaja Kallast

Nem akarják, hogy Trump és Putyin tárgyaljon, pláne ne tárgyaljanak Budapesten. Ráadásul az is a brüsszeliek baja, mint kiderült, hogy egy európai vezető sem lesz ott. De ez egy tévedés. Egy ott lesz. Orbán Viktornak hívják. Az a miniszterelnök, aki kezdettől kiállt a béke mellett, az a miniszterelnök ott lesz. Szervezzük a budapesti békecsúcsot, várunk mindenkit a békemenetre, lesz egy háborús menet is, de mi mindenkit a békemenetre várunk