Menczer Tamás

Menczer Tamás: Kösz a reklámot, Telex!

„Hú, mit fog kapni a Telex Magyar Pétertől?! A Tiszának jelöltje sincs, én meg újabb 2 milliárdot viszek a körzetembe fejlesztésekre. Erről ír a Telex. Kösz!” – írta Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója, Budakörnyéke egyéni országgyűlési képviselője.
Kösz a reklámot, Telex! – írta Menczer Tamás a Facebook-bejegyzésében, majd hozzátette:

MENCZER TAMÁS (FORRÁS: FACEBOOK)

Igen, 2 milliárd. Igen, szerveztek aláírásgyűjtést. Igen, én javasoltam. Igen, tárgyalok Orbán Viktorral. Igen, a lakosokat mindenről tájékoztatni fogom. Hajrá, Budakörnyéke!

– zárta a bejegyzését a kormánypártok kommunikációs igazgatója a Telex alábbi cikkére utalva, íme: 

Menczer Tamás elárulta, mi vár Brüsszelre 

Menczer Tamás elárulta, mi vár Brüsszelre

 

