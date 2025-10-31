Menczer Tamás: Kösz a reklámot, Telex!

Kösz a reklámot, Telex! – írta Menczer Tamás a Facebook-bejegyzésében, majd hozzátette:

MENCZER TAMÁS (FORRÁS: FACEBOOK)

Igen, 2 milliárd. Igen, szerveztek aláírásgyűjtést. Igen, én javasoltam. Igen, tárgyalok Orbán Viktorral. Igen, a lakosokat mindenről tájékoztatni fogom. Hajrá, Budakörnyéke!

– zárta a bejegyzését a kormánypártok kommunikációs igazgatója a Telex alábbi cikkére utalva, íme:

„Hú, mit fog kapni a Telex Magyar Pétertől?! A Tiszának jelöltje sincs, én meg újabb 2 milliárdot viszek a körzetembe fejlesztésekre. Erről ír a Telex. Kösz!” – írta Menczer Tamás a Facebook-bejegyzésében.