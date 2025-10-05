Menczer Tamás keményen odaszólt Magyar Péternek – videó

„Elhiszed? Kimondta! Magyar Péter kimondta, hogy őszintén kell beszélned a feleségeddel. Mondta ő. Gátlástalan. Nézd meg a videót!" - írta Menczer Tamás a posztjában, amelyhez egy videót csatolt.

Menczer Tamás keményen odaszólt Magyar Péternek

Fotó: Facebook/Menczer Tamás

Menczer Tamás reagált

A videó elején az látszik, ahogy Magyar Péter beszél egy interjúban, méghozzá arról, hogy otthon őszintén kell az embernek kommunikálnia a feleségével és a gyerekeivel. Ezt Menczer Tamás sem hagyhatta szó nélkül:

„Mindenki tudja, hogy ő a Poloska, hát ott világít a feje fölött. Hát a saját családját sem értékelte semmire, így dobta oda, mint egy rongyot. A saját politikai karrierje érdekében. Hát persze, hogy senki nem fontos neki. Én sok esetben kicsinek nevezem őt. Nem a fizikai mérete alapján, az engem nem érdekel. Égimeszelőnek mondjuk nehéz lenne nevezni, de nem ez a lényeges.

Számomra ő politikailag és emberileg kicsi

- zárta a mondandóját a politikus.

