Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egyre nagyobb a baj: Lengyelország riadóztatta a légierőt

Menczer Tamás

Menczer Tamás keményen odaszólt Magyar Péternek – videó

34 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer Tamás új videót tett közzé a közösségi oldalán, amelyben nem hagyhatta szó nélkül Magyar Péter újabb gátlástalan kijelentését. Mutatjuk, milyen csattanós reakciót adott Menczer Tamás.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer TamásBrüsszelMagyar Péter

Elhiszed? Kimondta! Magyar Péter kimondta, hogy őszintén kell beszélned a feleségeddel. Mondta ő. Gátlástalan. Nézd meg a videót!" - írta Menczer Tamás a posztjában, amelyhez egy videót csatolt.

Menczer Tamás
Menczer Tamás keményen odaszólt Magyar Péternek
Fotó: Facebook/Menczer Tamás

Menczer Tamás reagált

A videó elején az látszik, ahogy Magyar Péter beszél egy interjúban, méghozzá arról, hogy otthon őszintén kell az embernek kommunikálnia a feleségével és a gyerekeivel. Ezt Menczer Tamás sem hagyhatta szó nélkül:

Mindenki tudja, hogy ő a Poloska, hát ott világít a feje fölött. Hát a saját családját sem értékelte semmire, így dobta oda, mint egy rongyot. A saját politikai karrierje érdekében. Hát persze, hogy senki nem fontos neki. Én sok esetben kicsinek nevezem őt. Nem a fizikai mérete alapján, az engem nem érdekel. Égimeszelőnek mondjuk nehéz lenne nevezni, de nem ez a lényeges. 

Számomra ő politikailag és emberileg kicsi

- zárta a mondandóját a politikus. 

Magyar Péter megkaphatta Brüsszelből a selyemzsinórt, az is eldőlhetett, ki jöhet helyette – mutatjuk a részleteket. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!