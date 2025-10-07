„Marad Weber kezében a póráz, a nyakörv meg Péteren” – Menczer szerint ez derült ki ma

Döntöttek. Marad Weber kezében a póráz, a nyakörv meg Péteren. Weber újra megvédte Pétert – így reagált a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója kedden a Facebook-oldalán arra, hogy az Európai Parlament (EP) elutasította a Tisza Párt EP-képviselője, Magyar Péter uniós parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmeket.

Menczer szerint újabb bizonyítéka született annak, hogy Magyar Péter külföldi érdekeket szolgál. Fotó: AFP

Mint korábban beszámoltunk róla: az Európai Parlament plenáris ülése határozott Magyar Péter ügyében. A döntés értelmében a Tisza Párt vezetőjének nem függesztik fel mentelmi jogát. A Tisza Párt elnöke körül 2024 júniusában robbant ki a botrány, amikor a budapesti Ötkert szórakozóhelyen összetűzésbe keveredett egy férfival, aki videót készített róla. A férfi elmondása szerint Magyar elvette a telefonját, majd a Dunába dobta.

Az eset után a rendőrség garázdaság és rongálás gyanújával indított eljárást, amelyet később a Központi Nyomozó Főügyészség vett át, mivel Magyar Pétert európai parlamenti képviselőként mentelmi jog védi.

A Legfőbb Ügyészség 2024 októberében hivatalosan kérte az Európai Parlamenttől a mentelmi jog felfüggesztését a nyomozás folytatásához.

Menczer szerint a nyakörv Magyar Péteren van

Az eljárás azonban feltűnően elhúzódott: a jogi bizottság hónapokon át csak dokumentumismertetéseket tartott, érdemi döntés nélkül. Az ügy előadója Krzysztof Smiszek lengyel baloldali politikus, Donald Tusk környezetéhez tartozó egykori igazságügyi miniszterhelyettes, ami tovább erősítette a gyanút, hogy a folyamat mögött politikai szándék állhat.

Milyen meglepő… Nem függesztették fel a mentelmi jogát. Weber továbbra is fogja neki. A kezét

– fogalmazott Menczer Tamás, Manfred Weberre, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakciójának vezetőjére utalva. Hozzátette:

Weberék érvelése szóról szóra ugyanaz, amit Magyar Péter is mondani szokott. Ez nem jogi, ez politikai ügy.

„A telefonlopás. Ez szégyen. Weberék már a látszatra sem adnak. Mindenki tudja, mindenki látta, hogy Magyar Péter berúgott, balhézott, és telefont lopott. Mindenki látta. De Magyar Péternek a következményeket nem kell vállalnia. Hála Webernek”