„Marad Weber kezében a póráz, a nyakörv meg Péteren” – Menczer szerint ez derült ki ma

Döntöttek. Marad Weber kezében a póráz, a nyakörv meg Péteren. Weber újra megvédte Pétert – így reagált a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója kedden a Facebook-oldalán arra, hogy az Európai Parlament (EP) elutasította a Tisza Párt EP-képviselője, Magyar Péter uniós parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmeket.
Mint korábban beszámoltunk róla: az Európai Parlament plenáris ülése határozott Magyar Péter ügyében. A döntés értelmében a Tisza Párt vezetőjének nem függesztik fel mentelmi jogát. A Tisza Párt elnöke körül 2024 júniusában robbant ki a botrány, amikor a budapesti Ötkert szórakozóhelyen összetűzésbe keveredett egy férfival, aki videót készített róla. A férfi elmondása szerint Magyar elvette a telefonját, majd a Dunába dobta.
Az eset után a rendőrség garázdaság és rongálás gyanújával indított eljárást, amelyet később a Központi Nyomozó Főügyészség vett át, mivel Magyar Pétert európai parlamenti képviselőként mentelmi jog védi.
A Legfőbb Ügyészség 2024 októberében hivatalosan kérte az Európai Parlamenttől a mentelmi jog felfüggesztését a nyomozás folytatásához.
Az eljárás azonban feltűnően elhúzódott: a jogi bizottság hónapokon át csak dokumentumismertetéseket tartott, érdemi döntés nélkül. Az ügy előadója Krzysztof Smiszek lengyel baloldali politikus, Donald Tusk környezetéhez tartozó egykori igazságügyi miniszterhelyettes, ami tovább erősítette a gyanút, hogy a folyamat mögött politikai szándék állhat.
Milyen meglepő… Nem függesztették fel a mentelmi jogát. Weber továbbra is fogja neki. A kezét
– fogalmazott Menczer Tamás, Manfred Weberre, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakciójának vezetőjére utalva. Hozzátette:
Weberék érvelése szóról szóra ugyanaz, amit Magyar Péter is mondani szokott. Ez nem jogi, ez politikai ügy.
„A telefonlopás. Ez szégyen. Weberék már a látszatra sem adnak. Mindenki tudja, mindenki látta, hogy Magyar Péter berúgott, balhézott, és telefont lopott. Mindenki látta. De Magyar Péternek a következményeket nem kell vállalnia. Hála Webernek”
– közölte. A kommunikációs igazgató azt írta: Weber minden eszközzel védi Magyar Pétert, hiszen az ő bábfigurája.
El is mondta. Ezzel a Magyar Péter nevű bábfigurával akarom leváltani Orbán Viktort. Mert Orbán Viktor útban van
– emelte ki Menczer Tamás, azzal indokolva ezt, hogy a magyar kormányfő nemet mond a bevándorlásra, a genderre, a háborúra és Ukrajna uniós tagságára is. Ezért kell Webernek valaki más" A kormánypárti politikus úgy látja: Magyar Péter Weber számára kiváló alany, hiszen folyamatosan botrányok vannak körülötte, és a telefonlopás, valamint a mentelmi joga miatt tökéletesen irányítható, mindent végrehajt.
Weber kezében a póráz, a nyakörv meg Péteren. Ha látni akarsz egy fogott, irányított embert, nézz Magyar Péterre
– jegyezte meg. Menczer Tamás hozzátette: Weber diktál, Péter végrehajt. Weber parancsára a Tisza kék-sárgát húz az Európai Parlamentben. A Tisza lemondana csak egy pici szuverenitásról. A Tisza támogatja Ukrajna uniós tagságát, 58 százalék, emlékszünk. Kitért arra: "a Tisza bevezetné a Tisza-adót, és a te pénzedből kedvezne a bankoknak, a multiknak és az energiacégeknek".
Weber színjátéka folytatódik, ő irányít, a bábfigura pedig előad. De a befejezés a miénk lesz. A magyarok mindig elkergették azokat, akik külföldi érdekeket szolgáltak ki. Most is így lesz. Áprilisban Magyar Péter és a Tisza Párt oda kerül, ahová való, derék szellemi elődei, az SZDSZ és a Momentum mellé, a magyar politikatörténet szemétdombjára. Vége van!" – írta a kommunikációs igazgató.