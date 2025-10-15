Magyar Péterrel a rezsi ára több, mint háromszorosára emelkedne

Magyar Péter nyilvánosan kijelentette, hogy szerinte Magyarországnak le kell válnia az orosz energiáról – Menczer Tamás szerint azonban ez a valóságban gazdasági öngyilkossággal érne fel.

Menczer Tamás szerint a biztonságos ellátás záloga az energia több forrásból való beszerzése.

Forrás: Pinterest

Ha leválunk az orosz földgázról, a rezsi 3,5-szeres ármagasságba megy föl. (...) Ha leválunk az orosz olajról, a benzin 1000 forintig megy föl legalább.”

– fogalmazott a politikus. Hangsúlyozta: Magyarország minden irányból kiépítette az energiakapcsolatait, ám „a brüsszeli barátok” nem segítettek az infrastruktúra-fejlesztésben, ezért a felelősség nem a magyar kormányt terheli.