Rendkívüli!

Elszabadultak az indulatok: Trump odaszúrt, Putyin nem maradt adós a válasszal

Menczer Tamás

Magyar Péterrel a rezsi ára több, mint háromszorosára emelkedne

1 órája
Ha Magyar Péter elképzelése valóra válna, az orosz energiáról való leválás beláthatatlan következményekkel járna a magyar családokra – figyelmeztetett a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás szerint a számlát végül mindig a lakosság fizeti meg.
Menczer Tamásorosz energiaárakrezsiMagyar Péter

Magyar Péter nyilvánosan kijelentette, hogy szerinte Magyarországnak le kell válnia az orosz energiáról – Menczer Tamás szerint azonban ez a valóságban gazdasági öngyilkossággal érne fel. 

Menczer Tamás
Menczer Tamás szerint a biztonságos ellátás záloga az energia több forrásból való beszerzése.
Forrás: Pinterest

Ha leválunk az orosz földgázról, a rezsi 3,5-szeres ármagasságba megy föl. (...) Ha leválunk az orosz olajról, a benzin 1000 forintig megy föl legalább.” 

– fogalmazott a politikus. Hangsúlyozta: Magyarország minden irányból kiépítette az energiakapcsolatait, ám „a brüsszeli barátok” nem segítettek az infrastruktúra-fejlesztésben, ezért a felelősség nem a magyar kormányt terheli.

A magyarok kétharmada elutasítja, azonban a tiszások többsége támogatja az orosz energia tiltását

A józan ész diktálja az energiafüggetlenség határait

Menczer Tamás szerint az energiaellátás kulcsa az, hogy az ország minél több irányból és forrásból tudjon vásárolni. 

Minél több helyről, minél több forrásból, minél több útvonalunk kell tudnunk energiát vásárolni. Ez a garancia az ellátásra és az olcsó árra” 

– szögezte le, hozzátéve: a horvát vezeték kapacitása nem elég Magyarország és Szlovákia ellátására, ráadásul Zágráb ötszörösére emelte az átvitelidíjat („ki nyerészkedik a háborún”). Menczer Tamás egyértelműen fogalmazott: „Minden ellenkező állítás hazugság.”

