Rendkívüli

Putyinnak üzent a német kancellár, de bárcsak ne tette volna

Menczer Tamás

Menczer Tamás úgy helyretette Magyar Pétert, hogy még mindig csillagokat lát

Menczer Tamás durván helyretette Magyar Pétert. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója azt mondta: őt szerető család várja otthon, mert „soha nem árulná el őket”, szemben a Tisza Párt vezetőjével, akit volt felesége és fia is elfordult tőle.
Menczer TamásfeleségMagyar Péter

Helló, Kicsi! Láttam, hogy rólam posztoltál, és közölted, hogy én vagyok az embertelenség csúcsa. Az embertelenség csúcsa. Na figyelj, Kicsi, most értem haza, most bemegyek az ajtón, és megcsókolom a feleségemet, és megpuszilom a négy és fél éves fiamat. Megyek a családomhoz, mert nekem van, tudod. Várnak, szeretnek. Tudod miért? Mert soha, soha nem árulnám el őket. Nem rólam mondja a volt feleségem, hogy valamilyen képződmény vagyok, és nem én vagyok az, akivel a saját fia nem áll szóba. Ez mind te vagy Kicsi. Csak azt kapod, amit megérdemelsz. Szép estét kívánok Ilikével, kérlek, add át kézcsókomat! – mondta Facebook-videójában Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

Menczer Tamás, Magyar Péter
Menczer Tamás helyretette Magyar Pétert.

Emlékezetes, Varga Judit egykori igazságügyi miniszter, Magyar Péter egykori felesége korábban elmondta: nem bírta már elviselni a bántalmazást, amiben élt, és Magyar Péter ezután 14 hónapig zsarolta egy hangfelvétellel. 

Ha ebben a versenyben egy olyan embernek is, mint ez a Magyar Péter nevű képződmény, adnak pontokat, akkor én ebben a versenyben nem akarok indulni 

– jelentette ki Varga Judit 

Borítókép: Menczer Tamás és Magyar Péter (Forrás: Facebook)

 

