Putyin és Trump a béke fővárosában, Budapesten találkoznak!

Brüsszel

Ők háborút akarnak Ukrajnáért, mi békét akarunk Magyarországért, mindenki aláírására szükség van

Weber, von der Leyen és Magyar Péter folytatni akarja a háborút Ukrajnáért - jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás a közösségi oldalán kihangsúlyozta, Ukrajnában azért nincs még béke, mert Brüsszel és a háborúpárti politikusok Trump ellen dolgoznak.
Sorsfordító időket élünk. Trumpnak a Közel-Keleten sikerült elhozni a békét. Ukrajnában ugyanezt szeretné elérni, de a háborúpárti brüsszeli elit mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt megakadályozza. Menczer Tamás kihangsúlyozta, a kormány békét akar Magyarország érdekében.

Menczer Tamás
Menczer Tamás: ők háborút akarnak Ukrajnáért, mi pedig békét Magyarországért
Fotó: Facebook/Menczer Tamás

Menczer Tamás: ők háborúzni akarnak Ukrajnáért mi békét akarunk Magyarországért

A kommunikációs szakember rávilágított, ha Brüsszel nem akadályozná az amerikai elnököt, már Ukrajnában is béke lenne. 

Von der Leyen, Weber és a bábfigurájuk Magyar Péter folytani akarja a háborút. Addig, ameddig Ukrajna nem nyer. Tudjuk, hiszen az ukrán kém Tseber Roland Ivanovics elmondta.

Éppen ezért Orbán Viktor aláírásgyűjtést indított Brüsszel háborús tervei ellen. Menczer Tamás felhívta rá a figyelmet, hogy az aláírásgyűjtésnél mindenkire szükség van.

