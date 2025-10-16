Ők háborút akarnak Ukrajnáért, mi békét akarunk Magyarországért, mindenki aláírására szükség van

Sorsfordító időket élünk. Trumpnak a Közel-Keleten sikerült elhozni a békét. Ukrajnában ugyanezt szeretné elérni, de a háborúpárti brüsszeli elit mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt megakadályozza. Menczer Tamás kihangsúlyozta, a kormány békét akar Magyarország érdekében.

Menczer Tamás: ők háborút akarnak Ukrajnáért, mi pedig békét Magyarországért

Fotó: Facebook/Menczer Tamás

A kommunikációs szakember rávilágított, ha Brüsszel nem akadályozná az amerikai elnököt, már Ukrajnában is béke lenne.

Von der Leyen, Weber és a bábfigurájuk Magyar Péter folytani akarja a háborút. Addig, ameddig Ukrajna nem nyer. Tudjuk, hiszen az ukrán kém Tseber Roland Ivanovics elmondta.

Éppen ezért Orbán Viktor aláírásgyűjtést indított Brüsszel háborús tervei ellen. Menczer Tamás felhívta rá a figyelmet, hogy az aláírásgyűjtésnél mindenkire szükség van.

