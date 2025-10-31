Menczer Tamás: Mi megbecsüljük az időseket, nem elvesszük tőlük a nyugdíjat

Magyar Péter korábban sértő kijelentéseket tett az idősekre, most pedig a nyugdíjukhoz is hozzányúlna – emlékeztetett Menczer Tamás, a Tisza Párt szakértőinek nyilatkozataira reflektálva, melyek a nyugdíjak elvételéről és megadóztatásáról szólnak.

Menczer Tamás emlékeztetett: A Tisza Párt szakértői a nyugdíjak elvételében és megadóztatásában gondolkodnak (a képen Surányi György látható)

Fotó: Mohai Balázs/MTI

Aki így beszél az idősekről, az a nyugdíjukat is el akarja venni”

– fogalmazott a politikus. Hozzátette: a kormány számára a nyugdíj nem pusztán egy pénzügyi tétel, hanem szüleink és nagyszüleink generációjának elismerése, akik munkájukkal felépítették az országot.