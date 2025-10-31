Hírlevél

Rendkívüli

Tusk elszabadult: olyat mondott a lengyel miniszterelnök, ami mindenkit sokkolt

Menczer Tamás

Menczer Tamás: Mi megbecsüljük az időseket, nem elvesszük tőlük a nyugdíjat

1 órája
Menczer Tamás szerint a baloldal nemcsak tiszteletet nem tanúsít az idősek iránt, hanem a 13. havi nyugdíjat is elvenné, sőt, még nyugdíjadót is bevezetne. A kormány ezzel szemben újabb juttatást ad: jön a 14. havi nyugdíj.
Menczer TamásTisza Pártnyugdíjszakértő

Magyar Péter korábban sértő kijelentéseket tett az idősekre, most pedig a nyugdíjukhoz is hozzányúlna – emlékeztetett Menczer Tamás, a Tisza Párt szakértőinek nyilatkozataira reflektálva, melyek a nyugdíjak elvételéről és megadóztatásáról szólnak. 

Menczer Tamás
Menczer Tamás emlékeztetett: A Tisza Párt szakértői a nyugdíjak elvételében és megadóztatásában gondolkodnak (a képen Surányi György látható)
Fotó: Mohai Balázs/MTI

Aki így beszél az idősekről, az a nyugdíjukat is el akarja venni” 

– fogalmazott a politikus. Hozzátette: a kormány számára a nyugdíj nem pusztán egy pénzügyi tétel, hanem szüleink és nagyszüleink generációjának elismerése, akik munkájukkal felépítették az országot.

Orbán Viktor: A balos-tiszás-brüsszeli közgazdászok epét hánynak, és ez jól van így

„Az idősek tiszteletet és köszönetet érdemelnek”

Menczer hangsúlyozta, hogy a kormány nemcsak erkölcsi, hanem anyagi megbecsülést is biztosít az időseknek. 

Mi másképp gondolunk az idősekre. Az erkölcsi, érzelmi megbecsülésen túl anyagilag is megbecsüljük őket. Jön a 14. havi nyugdíj!” 

írta, hozzátéve: miközben a Tisza Párt a nyugdíjak elvételéről és új adók bevezetéséről beszél, a kormány megvédi az idősek juttatásait, és további segítséget nyújt számukra.

