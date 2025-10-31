Menczer Tamás: Mi megbecsüljük az időseket, nem elvesszük tőlük a nyugdíjat

Magyar Péter korábban sértő kijelentéseket tett az idősekre, most pedig a nyugdíjukhoz is hozzányúlna – emlékeztetett Menczer Tamás, a Tisza Párt szakértőinek nyilatkozataira reflektálva, melyek a nyugdíjak elvételéről és megadóztatásáról szólnak.
Aki így beszél az idősekről, az a nyugdíjukat is el akarja venni”
– fogalmazott a politikus. Hozzátette: a kormány számára a nyugdíj nem pusztán egy pénzügyi tétel, hanem szüleink és nagyszüleink generációjának elismerése, akik munkájukkal felépítették az országot.
„Az idősek tiszteletet és köszönetet érdemelnek”
Menczer hangsúlyozta, hogy a kormány nemcsak erkölcsi, hanem anyagi megbecsülést is biztosít az időseknek.
Mi másképp gondolunk az idősekre. Az erkölcsi, érzelmi megbecsülésen túl anyagilag is megbecsüljük őket. Jön a 14. havi nyugdíj!”
– írta, hozzátéve: miközben a Tisza Párt a nyugdíjak elvételéről és új adók bevezetéséről beszél, a kormány megvédi az idősek juttatásait, és további segítséget nyújt számukra.