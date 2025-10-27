Menczer Tamás: Megnyertük a nyarat, most megnyertük az őszt

„A nyáron azt mondtuk, hogy na jó, itt van ez a Magyar Péter, meg itt van ez a Tisza, most már itt kellemetlenkedik ez a figura egy ideje. Mi egy nagy közösség vagyunk, sikeres közösség vagyunk, türelmes közösség vagyunk, de öcsi most már ebből elég lesz, tehát a mi türelmünk is véges” – mondta Menczer Tamás a Fidesz kommunikációs igazgatója a Harcosok órájában.

Menczer Tamás szerint nyáron a Tisza Párt olyan csatát kezdett, amihez fel kellett venni a kesztyűt, és a Fidesz is felment a pályára, és legyőzte, ezzel megnyerve a nyarat, most a Békemenettel megnyerte az őszt. Fotó: Kovács Attila / MTI Fotószerkesztõség A választópolgárok szerencsére átlátnak a Tisza Párt emberein. De a magyar emberek nem buták és nem hülyék, nem akarnak Tisza-adót, nem akarnak nyugdíjadót, nem akarnak háborút, nem akarják Ukrajna uniós tagságát, nem akarják Webert, nem akarják ezt az egész brüsszeli brancsot, satöbbi. És akkor azt mondják, hogy odaállunk a Békemenet, a békepárti, szuverenista kormány mellé.”

