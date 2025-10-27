Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt a vég? Körbevették az ukrán hadsereget, szörnyű mészárlás jöhet

Olvasta?

Csúnyán kinevették Zelenszkijt a csúfondáros bukása után

Menczer Tamás

Menczer Tamás: Megnyertük a nyarat, most megnyertük az őszt

7 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„A nyáron azt mondtuk, hogy na jó, itt van ez a Magyar Péter, meg itt van ez a Tisza, most már itt kellemetlenkedik ez a figura egy ideje. Mi egy nagy közösség vagyunk, sikeres közösség vagyunk, türelmes közösség vagyunk, de öcsi most már ebből elég lesz, tehát a mi türelmünk is véges” – mondta Menczer Tamás a Fidesz kommunikációs igazgatója a Harcosok órájában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer TamásFideszTisza PártBékemenetMagyar Péter

Menczer Tamás szerint nyáron a Tisza Párt olyan csatát kezdett, amihez fel kellett venni a kesztyűt, és a Fidesz is felment a pályára, és legyőzte, ezzel megnyerve a nyarat, most a Békemenettel megnyerte az őszt.

Budapest, 2025. október 20. Menczer Tamás, a Fidesz képviselője azonnali kérdést tesz fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. október 20-án. MTI/Kovács Attila
Fotó: Kovács Attila / MTI Fotószerkesztõség

A választópolgárok szerencsére átlátnak a Tisza Párt emberein.

De a magyar emberek nem buták és nem hülyék, nem akarnak Tisza-adót, nem akarnak nyugdíjadót, nem akarnak háborút, nem akarják Ukrajna uniós tagságát, nem akarják Webert, nem akarják ezt az egész brüsszeli brancsot, satöbbi. És akkor azt mondják, hogy odaállunk a Békemenet, a békepárti, szuverenista kormány mellé.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!