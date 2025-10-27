Magyar Péter retteg – A békepárti magyarok óriási nagy győzelmet arattak

Mindenhol nyertünk! Folytatjuk áprilisig. Aztán tovább”

– fűzte hozzá Menczer Tamás Facebookon megosztott videójához, melyben részletesen beszámol a Fidesz október 23-i, minden fronton történő győzelméről.

Menczer Tamás a Békemeneten. Forrás: Menczer Tamás Facebook.

Megnyertük a mozgósítási versenyt, nagyjából kétszer annyian voltunk az utcán”

– hangzott el tőle a legfontosabb adat, de kimutatható, hogy Orbán Viktor beszédét is többen követték figyelemmel, és a közösségi médiában az interakció-, és a videómegtekintő versenyt is a kormányzó erők nyerték.

Pedig a jelenlegi ellenzéknek az „hazai pálya”. Ennek megfelelően:

A békepárti magyarok óriási nagy győzelme volt”

– zárja gondolatait Menczer Tamás.