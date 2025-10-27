Magyar Péter retteg – A békepárti magyarok óriási nagy győzelmet arattak

Menczer Tamás a közösségi oldalán számolt be a kormánypártok ellenzék felett aratott győzelméről.
Mindenhol nyertünk! Folytatjuk áprilisig. Aztán tovább”
– fűzte hozzá Menczer Tamás Facebookon megosztott videójához, melyben részletesen beszámol a Fidesz október 23-i, minden fronton történő győzelméről.
Megnyertük a mozgósítási versenyt, nagyjából kétszer annyian voltunk az utcán”
– hangzott el tőle a legfontosabb adat, de kimutatható, hogy Orbán Viktor beszédét is többen követték figyelemmel, és a közösségi médiában az interakció-, és a videómegtekintő versenyt is a kormányzó erők nyerték.
Pedig a jelenlegi ellenzéknek az „hazai pálya”. Ennek megfelelően:
A békepárti magyarok óriási nagy győzelme volt”
– zárja gondolatait Menczer Tamás.
