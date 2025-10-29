Menczer Tamás: Mit is csinál a Menczer? – hát csak 60 milliárdot hozott a választókerületének

Menczer Tamás egy a közösségi oldalán közzétett videóban reagált azokra az őt érintő kritikákra, amelyek szerint nem tesz eleget választókerületéért. Mint fogalmazott, mivel naponta olvassa a balliberális sajtóban, hogy mivel gátolja a körzet fejlődését ezért most inkább nyilvánosan sorra vette, mit is csinált az elmúlt években.
Menczer Tamás furcsának tartja, hogy miközben ő már számos fejlesztést megvalósított a választókörzetében, ugyanott a Tiszának még a jelöltje sincs meg
A részletes felsorolásból kiderül, hogy:
- Solymáron új sportpálya épül,
- Tinnyén az orvosi rendelő újul meg,
- Pilisszántón az óvoda,
- míg Zsámbékon és Perbálon több utca is felújításra kerül.
Ebben a ciklusban eddig 60 milliárd forint érkezett a választókörzetembe. Most azon dolgozom, hogy még 2 milliárd forintot be tudjak hozni!”
- mondta Menczer.
A politikus elmondása szerint a beruházások mögött hosszú egyeztetés áll a helyi közösségekkel és polgármesterekkel, és az újabb 2 milliárdos csomag céljairól már zajlanak a tárgyalások a miniszterelnökkel.
Jól állok a tárgyalásokon”
- tette hozzá a videóban a politikus, aki nemcsak az eredményeit sorolta, hanem szokásos stílusában üzent is kritikusainak:
Rosszakaróimnak azt üzenem, hogy nyugi. Lesz egy választás áprilisban. Majd a budakörnyéki emberek eldöntik, hogy kiben bíznak. Én nem aggódom. Ja, egyébként, a Tiszának van már jelöltje?”