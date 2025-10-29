Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Az oroszok bekerítették az ukránokat, brutális mészárlás – így mentheti meg Zelenszkij a katonáit

Ezt jó ha tudja!

Nemcsak finom, de életmentő is lehet: a tudósok szerint ez az olaj gátolhatja a rákos sejtek terjedését

Menczer Tamás

Menczer Tamás: Mit is csinál a Menczer? – hát csak 60 milliárdot hozott a választókerületének

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Fidesz kommunikációs igazgatója egy Facebook videóban megválaszolta a balliberális sajtó összes arra vonatkozó kérdését, hogy mit is csinál valójában. Menczer Tamás szerint a válasz egyszerű: eddig 60 milliárd forintnyi fejlesztési forrást hozott a választókerületébe, és már tárgyal újabb 2 milliárdról Orbán Viktorral.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer Tamásbudakörnyékifejlesztés

Menczer Tamás egy a közösségi oldalán közzétett videóban reagált azokra az őt érintő kritikákra, amelyek szerint nem tesz eleget választókerületéért. Mint fogalmazott, mivel naponta olvassa a balliberális sajtóban, hogy mivel gátolja a körzet fejlődését ezért most inkább nyilvánosan sorra vette, mit is csinált az elmúlt években.

Menczer Tamás furcsának tartja, hogy miközben ő már számos fejlesztést megvalósított a választókörzetében, ugyanott a Tiszának még a jelöltje sincs meg.
A Fidesz kommunikációs igazgatója egyetlen videóban válaszolta meg a balliberális sajtó arra vonatkozó kérdéseit, hogy mit is csinál ő valójában? Menczer Tamás szerint a válasz egyszerű: eddig 60 milliárd forintnyi fejlesztési forrást hozott a választókerületébe, és már tárgyal újabb 2 milliárdról Orbán Viktorral. Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Menczer Tamás furcsának tartja, hogy miközben ő már számos fejlesztést megvalósított a választókörzetében, ugyanott a Tiszának még a jelöltje sincs meg

A részletes felsorolásból kiderül, hogy:

  • Solymáron új sportpálya épül, 
  • Tinnyén az orvosi rendelő újul meg, 
  • Pilisszántón az óvoda, 
  • míg Zsámbékon és Perbálon több utca is felújításra kerül.

Ebben a ciklusban eddig 60 milliárd forint érkezett a választókörzetembe. Most azon dolgozom, hogy még 2 milliárd forintot be tudjak hozni!”

- mondta Menczer.

A politikus elmondása szerint a beruházások mögött hosszú egyeztetés áll a helyi közösségekkel és polgármesterekkel, és az újabb 2 milliárdos csomag céljairól már zajlanak a tárgyalások a miniszterelnökkel. 

Jól állok a tárgyalásokon”

- tette hozzá a videóban a politikus, aki nemcsak az eredményeit sorolta, hanem szokásos stílusában üzent is kritikusainak:

Rosszakaróimnak azt üzenem, hogy nyugi. Lesz egy választás áprilisban. Majd a budakörnyéki emberek eldöntik, hogy kiben bíznak. Én nem aggódom. Ja, egyébként, a Tiszának van már jelöltje?”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!