Menczer Tamás: Mit is csinál a Menczer? – hát csak 60 milliárdot hozott a választókerületének

Menczer Tamás egy a közösségi oldalán közzétett videóban reagált azokra az őt érintő kritikákra, amelyek szerint nem tesz eleget választókerületéért. Mint fogalmazott, mivel naponta olvassa a balliberális sajtóban, hogy mivel gátolja a körzet fejlődését ezért most inkább nyilvánosan sorra vette, mit is csinált az elmúlt években.

A Fidesz kommunikációs igazgatója egyetlen videóban válaszolta meg a balliberális sajtó arra vonatkozó kérdéseit, hogy mit is csinál ő valójában? Menczer Tamás szerint a válasz egyszerű: eddig 60 milliárd forintnyi fejlesztési forrást hozott a választókerületébe, és már tárgyal újabb 2 milliárdról Orbán Viktorral. Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Menczer Tamás furcsának tartja, hogy miközben ő már számos fejlesztést megvalósított a választókörzetében, ugyanott a Tiszának még a jelöltje sincs meg

A részletes felsorolásból kiderül, hogy:

Solymáron új sportpálya épül,

Tinnyén az orvosi rendelő újul meg,

Pilisszántón az óvoda,

míg Zsámbékon és Perbálon több utca is felújításra kerül.

Ebben a ciklusban eddig 60 milliárd forint érkezett a választókörzetembe. Most azon dolgozom, hogy még 2 milliárd forintot be tudjak hozni!”

- mondta Menczer.

A politikus elmondása szerint a beruházások mögött hosszú egyeztetés áll a helyi közösségekkel és polgármesterekkel, és az újabb 2 milliárdos csomag céljairól már zajlanak a tárgyalások a miniszterelnökkel.

Jól állok a tárgyalásokon”

- tette hozzá a videóban a politikus, aki nemcsak az eredményeit sorolta, hanem szokásos stílusában üzent is kritikusainak: