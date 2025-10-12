Menczer Tamás: Az ellenzék megszorításokat, adóemeléseket és rezsinövelést hozna – hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre!

A gazdasági biztonság és a családok megvédése a tét a következő választáson – erről beszél videós Facebook-bejegyzésében Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Menczer Tamás: Ha az ellenzéki erők jutnának hatalomra, súlyos megszorításokat vezetnének be, amelyek elsősorban a magyar középosztályt és a dolgozó embereket sújtanák Fotó: Facebook

Menczer Tamás: Az ellenzék megszorításokat vezetne be

A fideszes politikus szerint világosan látszik, hogy ha az ellenzéki erők jutnának hatalomra, súlyos megszorításokat vezetnének be, amelyek elsősorban a magyar középosztályt és a dolgozó embereket sújtanák.

Nekünk az a dolgunk, hogy azt elmondjuk, és ezt minél többen, lehetőség szerint mindenki lássa, hogy mi is itt a helyzet, és mi is itt a tét. Az, hogy vannak olyan emberek, vannak olyan szakértők és vannak olyan politikusok, akik meg fogják csinálni, hogy neked sokkal rosszabb legyen. És ezzel legyél tisztában. És ha ezt nem akarod, akkor ugye hallgass az eszedre, és szavazz a Fideszre!”

– fogalmazott Menczer Tamás.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint az ellenzék tervei egyértelműek:

„Bevezetik a Tisza-adót.”

„Emelik a társasági adót.”

„Vagyonadót vezetnek be a középosztályra.”

„Az égbe emelik a rezsit.”

„Elveszik a családi kedvezményeket.”

„Elveszik a 25 éven aluliak adómentességét.”

„Kórházakat és iskolákat zárnak be.”

„A gazdák pénzét elveszik.”

Menczer hangsúlyozta, hogy az ellenzéki megszorítások eredményeként a magyar emberek pénze nem a családoknál maradna, hanem külföldre vándorolna.

És a végén a pénzed – Weber parancsára – megy Ukrajnába. Meg a bankoknak, a multiknak és az energiacégeknek. Ha hagyjuk. De nem hagyjuk. Hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre!”

– mondja a politikus, aki szerint ezért nem pusztán politikai kérdésről van szó a 2026-os választáson, hanem arról, hogy a magyar emberek pénzét, rezsijét, adókedvezményeit és jövőjét meg kell védeni.

A Fidesz célja az, hogy megakadályozza a megszorításokat és megvédje a magyar családok érdekeit, szemben azzal az ellenzéki politikával, amely Brüsszel parancsait követné”

– üzente végül Menczer Tamás a közösségimédia-oldalán.