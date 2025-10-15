Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Elszabadultak az indulatok: Trump odaszúrt, Putyin nem maradt adós a válasszal

Menczer Tamás

Menczer Tamás szerint a „büdösözés” után jönne a megadóztatás is

34 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója élesen reagált a Tisza Párt szakértőjének kijelentéseire, aki szerint a nyugdíjrendszer „túl bőkezű”, ezért csökkenteni kellene a nyugdíjakat. Menczer Tamás szerint ez a hozzáállás tökéletesen beleillik abba a képmutató szemléletbe, amely korábban az időseket is semmibe vette.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer TamásadóztatásnyugdíjasSurányi GyörgySimonovits András

Napok óta az tartja lázban a közéletet, hogy a Tisza Párt számos szakértője, köztük például Surányi György, vagy Simonovits András a nyugdíjasok megadóztatásáról illetve a 13. havi nyugdíj elvételéről fantáziált. Mint ismeretes, a 13. havi nyugdíjat a Gyurcsány-kormány szüntette meg, nehéz helyzetbe hozva számtalan szépkorú honfitársunkat. Menczer Tamás figyelmeztet: a Tisza Párt ugyanezt a szemléletet akarja visszahozni.

Menczer Tamás
Menczer Tamás szerint Simonovits András megadóztatná a nyugdíjasokat.
Forrás: Facebook/M1

Megint lebuktak, megint kiderült az igazság” 

– fogalmazott Menczer Tamás, hozzátéve: a kormány nem hagyja, hogy bárki elvegye az időseknek járó juttatásokat.

Elszólta magát a Tisza Párt szakértője: túl bőkezű a nyugdíjrendszer, vissza kellene vágni a juttatásokat!

Több tiszteletet az időseknek!

Büdösek. Ezt mondta Magyar Péter az idősekről, ugye emlékeztek?” 

– idézte fel Menczer Tamás, aki szerint az ilyen megnyilvánulások mögött ugyanaz a lenéző szemlélet húzódik meg, mint a nyugdíjak megadóztatásának ötlete mögött. Hangsúlyozta: a kormány a jövőben is megvédi a 13. havi nyugdíjat, és nem engedi, hogy az idősek újra a megszorítások célpontjai legyenek.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!