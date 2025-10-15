Menczer Tamás szerint a „büdösözés” után jönne a megadóztatás is

Napok óta az tartja lázban a közéletet, hogy a Tisza Párt számos szakértője, köztük például Surányi György, vagy Simonovits András a nyugdíjasok megadóztatásáról illetve a 13. havi nyugdíj elvételéről fantáziált. Mint ismeretes, a 13. havi nyugdíjat a Gyurcsány-kormány szüntette meg, nehéz helyzetbe hozva számtalan szépkorú honfitársunkat. Menczer Tamás figyelmeztet: a Tisza Párt ugyanezt a szemléletet akarja visszahozni.
Megint lebuktak, megint kiderült az igazság”
– fogalmazott Menczer Tamás, hozzátéve: a kormány nem hagyja, hogy bárki elvegye az időseknek járó juttatásokat.
Több tiszteletet az időseknek!
Büdösek. Ezt mondta Magyar Péter az idősekről, ugye emlékeztek?”
– idézte fel Menczer Tamás, aki szerint az ilyen megnyilvánulások mögött ugyanaz a lenéző szemlélet húzódik meg, mint a nyugdíjak megadóztatásának ötlete mögött. Hangsúlyozta: a kormány a jövőben is megvédi a 13. havi nyugdíjat, és nem engedi, hogy az idősek újra a megszorítások célpontjai legyenek.