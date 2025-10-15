Menczer Tamás szerint a „büdösözés” után jönne a megadóztatás is

Napok óta az tartja lázban a közéletet, hogy a Tisza Párt számos szakértője, köztük például Surányi György, vagy Simonovits András a nyugdíjasok megadóztatásáról illetve a 13. havi nyugdíj elvételéről fantáziált. Mint ismeretes, a 13. havi nyugdíjat a Gyurcsány-kormány szüntette meg, nehéz helyzetbe hozva számtalan szépkorú honfitársunkat. Menczer Tamás figyelmeztet: a Tisza Párt ugyanezt a szemléletet akarja visszahozni.

Menczer Tamás szerint Simonovits András megadóztatná a nyugdíjasokat.

Forrás: Facebook/M1

Megint lebuktak, megint kiderült az igazság”

– fogalmazott Menczer Tamás, hozzátéve: a kormány nem hagyja, hogy bárki elvegye az időseknek járó juttatásokat.