Menczer Tamás: Meg fogjuk védeni a nyugdíjasokat a Tiszától!

A Fidesz kommunikációs igazgatója, Menczer Tamás egy Facebook bejegyzésben figyelmeztet a Tisza Párt adóterveinek súlyos következményeire.

A Fidesz kommunikációs igazgatója, Menczer Tamás szerint a Tisza Párt környezetében olyan szakértők dolgoznak, akik 20 százalékos adót vetnének ki a nyugdíjakra, ami a Fidesz számára elfogadhatatlan. Fotó: Facebook

Menczer Tamás: Adót a nyugdíjakra?! Nem!

Menczer Tamás szerint a Tisza Párthoz köthető szakértők között olyan vélemények hangzottak el, amelyek szerint a nyugdíjak megadóztatásával kellene kezelni a költségvetési kérdéseket.

Adót a nyugdíjakra?! Nem! A nyugdíj nem csak egy szám. A szüleink és nagyszüleink generációja van mögötte. Meg fogjuk őket a Tiszától védeni!”

- fogalmazott a politikus, majd kiemelte, hogy a Simonovits nevű közgazdász, tiszás szakértő már többször is nyíltan beszélt arról, hogy a nyugdíjakból 20 százalékos adót kellene elvonni.

Túl sok pénzük van a nyugdíjasoknak, az időseknek. Túl bőkezű a rendszer, meg kell őket adóztatni, el kell venni a pénzt, ráadásul nem is kis kulccsal, 20%-kal. Ez azt jelenti, hogy átlagnyugdíj esetén 50 ezer forint egy hónapban kampó. Egy évben 600 ezer forintnak kampó. Ennyit vennének el”

- írta a Tisza Párt nyugdíjasokat sújtó megszorításaira utalva Menczer Tamás.

A kommunikációs igazgató szerint bár Magyar Péter próbálja elhatárolni a Tisza Pártot a nyilatkozó szakértőktől, valójában ténylegesen azok az emberek tartják az előadásokat a pártrendezvényeken, ők dolgoznak a pártprogramon és ők adják pártnak az irányt.

Peschning Mária Zita nem Tiszás? Kéri László nem Tiszás? Bod Péter Ákos nem Tiszás? Ennél tiszásabbak nem is lehetnének. El akarják venni az idősek pénzét is”

- fogalmazott Menczer Tamás, aki szerint a választás tétje világos. A Fidesz megvédi a nyugdíjasokat az elvonásoktól, míg a Tisza környezetében olyan tervek születnek, amelyek súlyos anyagi hátrányt jelentenének az idősek számára.

Ezért fontos, hogy mindenki tudja, hogy gondolkozni kell, mérlegelni kell. Hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre”

- zárta bejegyzését a fideszes politikus.