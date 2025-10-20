Menczer Tamás: Magyar Péter azokat is elárulja, akik szeretik

Menczer Tamás a közösségi oldalán reagált az Orbán Viktor zánkai beszédében elhangzottakat érő balliberális kritikákra.

Erős szavakkal különböztette meg a Fidesz kommunikációs igazgatója Magyar Péter és Orbán Viktor politikáját. Menczer Tamás szerint míg Magyar Péter a sajátjai ellen is fordul, addig Orbán Viktor azokért is dolgozik, akik nem szeretik őt. A politikus Orbán Viktor miniszterelnöknek a Zánkán zárt körben elhangzott beszéde kapcsán fejtette ki álláspontját Fotó: Facebook

Menczer Tamás: Orbán Viktor szavai az ellenzéki tábor magjára vonatkoztak, nem a szavazók egészére

A Fidesz kommunikációs igazgatója videós bejegyzésében reagált a miniszterelnök zánkai zártkörű beszédében elhangzottakra, illetve az arra adott ellenzéki értelmezésekre.

A fideszes politikus a bejegyzésében bemutatott interjú során hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor szavai az ellenzéki tábor magjára vonatkoztak, nem a szavazók egészére.

Először is azt gondolom, hogy a magról beszélt és a mag közepén Magyar Péter van. Nagyon nehezen tudnám azt mondani Magyar Péterről, hogy jó ember. Ez az első”

– fogalmazott Menczer.

A politikus szerint a Tisza Párt vezetésében „botrányhősök és sértett figurák” ülnek:

Ott van a magban Magyar Péter, nagyon nehezen tudnám azt mondani róla, hogy jó ember. Ott van Ruszin-Szendi Romulusz, nagyon nehezen tudnám azt mondani róla, hogy jó ember. Botrányhősök és sértett figurák vannak a magban. Ők vezetik a Tisza Pártot.”

Menczer szerint a maghoz tartozhatnak olyan szavazók is, akik támogatják az ország számára káros brüsszeli terveket:

Bizonyára vannak ott olyanok, akik a vezetőik, Magyar Péter és a Tisza Párt vezetőinek elgondolásait tartják helyesnek. Például behoznák Ukrajnát az Európai Unióba, például támogatnák a brüsszeli háborús tervet.”

Arra a kérdésre, hogy ezek az emberek „rosszak-e”, Menczer így válaszolt:

Ők rossz szándékot képviselnek, én is így gondolom.”

Menczer Tamás arra is utalt: míg az ellenzék megosztja a társadalmat, addig a kormányfő a nemzet egészét képviseli, politikai hovatartozástól függetlenül.

A politikus külön kiemelte Lázár János korábbi nyilatkozatát, amely szerinte pontosan rávilágít az Orbán Viktor és Magyar Péterék közötti különbségre:

Mit is mondott Orbán Viktor Zánkán? És mit mondott Lázár János? Nézd végig! Magyar Péter azokat is elárulja, akik szeretik. Orbán Viktor munkájának gyümölcsét azok is élvezhetik, Orbán Viktor azokért is dolgozik, akik utálják. Ez a különbség”

– mondja Facebook-bejegyzésében Menczer Tamás.