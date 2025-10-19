Menczer Tamás elárulta, hogy mi Orbán Viktor titka – videó

A Harcosok Klubja zánkai edzőtáborában Menczer Tamás arról beszélt, hogy három és fél éve azt próbálják elhitetni az emberekkel, hogy Ukrajnában nem lehet békét kötni, és a háborút folytatni kell.

Menczer Tamás szerint Orbán Viktornak köszönhetően lesz a világ legfontosabb békecsúcsa Budapesten.

Fotó: AFP

Mi mindig azt mondtuk a béke politikai döntés kérdése. És politikai döntést politikusok hoznak. Tehát a béke lehetséges”

– jelentette ki a kommunikációs igazgató.

Példaként Orbán Viktor kitartását emelte ki, mondván: ha valaki folyamatosan tárgyal, nyitva tartja a kommunikációs csatornákat, és elviseli a háborúpárti támadásokat, akkor elérheti, hogy a világ legfontosabb békecsúcsa Magyarországra érkezzen.