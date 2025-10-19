Menczer Tamás elárulta, hogy mi Orbán Viktor titka – videó

A Harcosok Klubja zánkai edzőtáborában Menczer Tamás arról beszélt, hogy három és fél éve azt próbálják elhitetni az emberekkel, hogy Ukrajnában nem lehet békét kötni, és a háborút folytatni kell.
Mi mindig azt mondtuk a béke politikai döntés kérdése. És politikai döntést politikusok hoznak. Tehát a béke lehetséges”
– jelentette ki a kommunikációs igazgató.
Példaként Orbán Viktor kitartását emelte ki, mondván: ha valaki folyamatosan tárgyal, nyitva tartja a kommunikációs csatornákat, és elviseli a háborúpárti támadásokat, akkor elérheti, hogy a világ legfontosabb békecsúcsa Magyarországra érkezzen.
„Ha békét akarsz és kitartó vagy, mint Orbán Viktor…”
Menczer Tamás így fogalmazott:
Ha kibírod a háborúpártiak aljas hazug támadásait, ahogyan Orbán Viktor tette, akkor egy szép őszi napon rád csörög Donald Trump, és azt mondja, hogy a világ legfontosabb békecsúcsát Budapestre hozza. Jön a Budapesti Békecsúcs, Magyarország történelmet csinál!”