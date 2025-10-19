Hírlevél

Rendkívüli!

Most érkezett: meghalt a kilencvenes és kétezres évek egyik ikonikus zenészlegendája

Menczer Tamás

Menczer Tamás elárulta, hogy mi Orbán Viktor titka – videó

Ha valaki kitartó, mint Orbán Viktor, akkor elérheti, hogy a világ legfontosabb béketárgyalása Budapesten valósuljon meg – erről a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója beszélt. Menczer Tamás szerint a háború folytatását sulykoló narratíva három és fél éve hazugságra épül.
Menczer TamásbékecsúcsOrbán ViktorDonald Trump

A Harcosok Klubja zánkai edzőtáborában Menczer Tamás arról beszélt, hogy három és fél éve azt próbálják elhitetni az emberekkel, hogy Ukrajnában nem lehet békét kötni, és a háborút folytatni kell. 

Menczer Tamás
Menczer Tamás szerint Orbán Viktornak köszönhetően lesz a világ legfontosabb békecsúcsa Budapesten.
Fotó: AFP

Mi mindig azt mondtuk a béke politikai döntés kérdése. És politikai döntést politikusok hoznak. Tehát a béke lehetséges”

– jelentette ki a kommunikációs igazgató. 

Példaként Orbán Viktor kitartását emelte ki, mondván: ha valaki folyamatosan tárgyal, nyitva tartja a kommunikációs csatornákat, és elviseli a háborúpárti támadásokat, akkor elérheti, hogy a világ legfontosabb békecsúcsa Magyarországra érkezzen.

Szentkirályi Alexandra: Budapest a béke fővárosa lesz

„Ha békét akarsz és kitartó vagy, mint Orbán Viktor…”

Menczer Tamás így fogalmazott:

Ha kibírod a háborúpártiak aljas hazug támadásait, ahogyan Orbán Viktor tette, akkor egy szép őszi napon rád csörög Donald Trump, és azt mondja, hogy a világ legfontosabb békecsúcsát Budapestre hozza. Jön a Budapesti Békecsúcs, Magyarország történelmet csinál!”

