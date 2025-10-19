Menczer Tamás szerint a nemzeti konzultáció a magyarok fegyvere Brüsszelben

A Harcosok Klubja táborában tartott sajtótájékoztatón Menczer Tamás világossá tette: a Nemzeti Konzultáció és az aláírásgyűjtés célja, hogy Orbán Viktor ne csupán a magyar kormány nevében, hanem milliók felhatalmazásával képviselje a nemzeti érdekeket Brüsszelben. A kommunikációs igazgató szerint sokan – jó- vagy rosszindulatúan – felteszik a kérdést, miért szükséges újra és újra megkérdezni a magyar emberek véleményét olyan ügyekben, mint a háború vagy a Tisza-adó. Menczer erre azzal válaszolt, hogy az úgynevezett „egyetértési pontok” kialakítása nélkül a magyar álláspont nehezebben érvényesíthető a nemzetközi vitákban.
Ha tetszik, ha nem, a magyar érdek mellett kiállunk
Orbán Viktor akkor tudja igazán eredményesen és sikeresen védeni a magyar érdekeket, ha azt tudja mondnai, hogy kedves barátaim, itt Brüsszelben az a helyzet, hogy nekünk votl egy aláírásgyűjtésünk. Meg volt egy nemzeti konzultációnk, és a magyarok százezer számra és millió számra kinyilvánították az akaratukat”
– mondta Menczer Tamás. Ezért – zárta gondolatait – arra kér mindenkit, hogy vegyen részt a Nemzeti Konzultációban és az aláírásgyűjtésben, mert ezekkel lehet megerősíteni a kormányfőt a brüsszeli csatákban.