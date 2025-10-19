Hírlevél

Rendkívüli!

Fegyveres, álarcos rablók törtek be a Louvre-ba – értékes ékszereket vittek el

Menczer Tamás

Menczer Tamás szerint a nemzeti konzultáció a magyarok fegyvere Brüsszelben

A Nemzeti Konzultáció és az aláírásgyűjtés nem puszta formalitás, hanem politikai eszköz arra, hogy Orbán Viktor mögött tömeges társadalmi felhatalmazás álljon a brüsszeli vitákban. Menczer Tamás a Harcosok Klubja táborában hangsúlyozta: a magyar emberek akaratára kell hivatkozni Európában.
A Harcosok Klubja táborában tartott sajtótájékoztatón Menczer Tamás világossá tette: a Nemzeti Konzultáció és az aláírásgyűjtés célja, hogy Orbán Viktor ne csupán a magyar kormány nevében, hanem milliók felhatalmazásával képviselje a nemzeti érdekeket Brüsszelben. A kommunikációs igazgató szerint sokan – jó- vagy rosszindulatúan – felteszik a kérdést, miért szükséges újra és újra megkérdezni a magyar emberek véleményét olyan ügyekben, mint a háború vagy a Tisza-adó. Menczer erre azzal válaszolt, hogy az úgynevezett „egyetértési pontok” kialakítása nélkül a magyar álláspont nehezebben érvényesíthető a nemzetközi vitákban. 

Menczer Tamás
Menczer Tamás szerint a nemzeti konzultáció eredménye szolgálttaja a biztos hátteret a miniszterelnöknek a brüsszeli csatákban.
Fotó: Mónus Márton/MTI
Ha tetszik, ha nem, a magyar érdek mellett kiállunk

Orbán Viktor akkor tudja igazán eredményesen és sikeresen védeni a magyar érdekeket, ha azt tudja mondnai, hogy kedves barátaim, itt Brüsszelben az a helyzet, hogy nekünk votl egy aláírásgyűjtésünk. Meg volt egy nemzeti konzultációnk, és a magyarok százezer számra és millió számra kinyilvánították az akaratukat”

– mondta Menczer Tamás. Ezért – zárta gondolatait – arra kér mindenkit, hogy vegyen részt a Nemzeti Konzultációban és az aláírásgyűjtésben, mert ezekkel lehet megerősíteni a kormányfőt a brüsszeli csatákban.

