Menczer Tamás szerint a nemzeti konzultáció a magyarok fegyvere Brüsszelben

A Harcosok Klubja táborában tartott sajtótájékoztatón Menczer Tamás világossá tette: a Nemzeti Konzultáció és az aláírásgyűjtés célja, hogy Orbán Viktor ne csupán a magyar kormány nevében, hanem milliók felhatalmazásával képviselje a nemzeti érdekeket Brüsszelben. A kommunikációs igazgató szerint sokan – jó- vagy rosszindulatúan – felteszik a kérdést, miért szükséges újra és újra megkérdezni a magyar emberek véleményét olyan ügyekben, mint a háború vagy a Tisza-adó. Menczer erre azzal válaszolt, hogy az úgynevezett „egyetértési pontok” kialakítása nélkül a magyar álláspont nehezebben érvényesíthető a nemzetközi vitákban.

Menczer Tamás szerint a nemzeti konzultáció eredménye szolgálttaja a biztos hátteret a miniszterelnöknek a brüsszeli csatákban.

Fotó: Mónus Márton/MTI