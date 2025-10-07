Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Erre senki sem számított, ez az ország lett az USA legnagyobb ellensége

Menczer Tamás

Menczer Tamás: Az egész ország tudja, hogy elloptad a telefont és bedobtad a Dunába

13 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Fidesz kommunikációs igazgatója közösségi oldalán reagált Magyar Péter magyarázkodására a telefonlopási ügyben. Menczer Tamás szerint nem politikai ügy, hanem egyszerű bűncselekmény történt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer TamásbűncselekményszégyendunatelefonlopásmagyarázkodásMagyar Péter

Magyar Péter korábban azt állította: a telefonlopás és a Duna-parti incidens csak „politikailag kreált ügy”. Várható volt, hogy a magyarázkodása nem marad kormányzati reakció nélkül: Menczer Tamás szerint ez nem más, mint egyszerű bűncselekmény.

Menczer Tamás
Menczer Tamás szerint hiába magyarázkodik Magyar Péter, a felvételek magukért beszélnek. 
Fotó: Hatlaczki Balázs

Hát elloptad vagy nem loptad? Egyem meg a szívedet. Hát az egész ország tudja, hogy elloptad. Hát felvételek vannak, és bedobtad a Dunába. Milyen politikailag kreált?” 

– fogalmazott a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Így lopta el Magyar Péter a telefont, és dobta a Dunába

„Úgy rángatták ki, mint a legrosszabb suhancot”

Az államtitkár felidézte a korábbi esetet is, amikor Magyar Pétert kidobó emberek vitték ki egy rendezvényről

Negyvenakárhány éves, háromgyerekes családapa. (...) Miniszterelnök akar lenni, és a kidobó a gigájánál fogva rángatja ki és löki ki az utcára, mint a legrosszabb suhancot” 

– jelentette ki, hozzátéve: ha ő lenne ilyen helyzetben, szégyenében ki sem merne lépni a szobából. A politikus emlékeztetett arra is, hogy mindennek eljön a büntetése, és ennek legfontosabb állomása a jövő évi választás lesz.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!