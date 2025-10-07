Menczer Tamás: Az egész ország tudja, hogy elloptad a telefont és bedobtad a Dunába

Magyar Péter korábban azt állította: a telefonlopás és a Duna-parti incidens csak „politikailag kreált ügy”. Várható volt, hogy a magyarázkodása nem marad kormányzati reakció nélkül: Menczer Tamás szerint ez nem más, mint egyszerű bűncselekmény.
Hát elloptad vagy nem loptad? Egyem meg a szívedet. Hát az egész ország tudja, hogy elloptad. Hát felvételek vannak, és bedobtad a Dunába. Milyen politikailag kreált?”
– fogalmazott a Fidesz kommunikációs igazgatója.
Az államtitkár felidézte a korábbi esetet is, amikor Magyar Pétert kidobó emberek vitték ki egy rendezvényről.
Negyvenakárhány éves, háromgyerekes családapa. (...) Miniszterelnök akar lenni, és a kidobó a gigájánál fogva rángatja ki és löki ki az utcára, mint a legrosszabb suhancot”
– jelentette ki, hozzátéve: ha ő lenne ilyen helyzetben, szégyenében ki sem merne lépni a szobából. A politikus emlékeztetett arra is, hogy mindennek eljön a büntetése, és ennek legfontosabb állomása a jövő évi választás lesz.