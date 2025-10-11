Menczer Tamás: Jövő héten indul a Pátyot Telkivel összekötő út felújítása

Hamarosan megindul a Budakörnyéke egyik régóta várt útfejlesztése. Menczer Tamás videós Facebook-bejegyzésében jelentette be, hogy jövő héten kezdődik a Pátyot Telkivel összekötő út felújítása, 600 millió forintos állami forrásból.

Menczer Tamás üzent a tiszásoknak: A Menczer mindig tartja a szavát

Üzenet a tiszásoknak. Mindig tartom a szavam. A Pátyot Telkivel összekötő utat 600 millió forintból felújítjuk. A munka a jövő héten kezdődik”

– fogalmazott a képviselő, aki felidézte, hogy a projekt előzményei hosszú évekre nyúlnak vissza. Korábban már megépült a pátyi autópálya-lehajtó és a nyugati elkerülő is, összesen mintegy 6 milliárd forintos fejlesztéssel. A mostani beruházás a közlekedési program harmadik üteme.

Megbeszéltem itt az elmúlt időszakban, azt hiszem, az idei év tavaszán Lázár miniszter úrral, hogy ezt az utat fel kell újítani. Azt mondta, rendben van. Tehát erre a döntés megszületett”

– mondta Menczer Tamás.

A képviselő reagált az elmúlt hetek helyi találgatásaira is, amelyek szerint a beruházás elmaradhat.

Láttam itt az elmúlt időszakban, hogy megszülettek a hírek és a kommentek, hogy a Menczer nem tartja a szavát, és nem lesz ebből semmi. Azt szeretném önöknek kellő tisztelettel mondani, hogy de… vigyék a hírét: a Menczer mindig tartja a szavát, a fejlesztés meg fog valósulni”

– tette hozzá a politikus.

A munkálatok a jövő héten kezdődnek, amivel kapcsolatban Menczer Tamás elmondta, hogy kedden személyesen egyeztet a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezetőjével és a kivitelezővel a pontos ütemtervről és a beruházás részleteiről.