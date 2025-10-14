Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Menczer Tamás

Hihetetlen bejelentést tett Menczer Tamás

40 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elindul a Pátyot és Telkit összekötő útszakasz teljes felújítása. A 600 millió forintos kormányzati támogatással megvalósuló fejlesztés új úttestet, vízelvezetést, buszmegállókat és biztonságosabb közlekedési feltételeket teremt a térségben – közölte az örömhírt Menczer Tamás.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer Tamáskormányzati támogatásútszakaszfelújításPáty

Menczer Tamás elmondta: a projekt előkészítő szakasza, vagyis a kitűzés már ezen a héten zajlik, a gépi munkák pedig a jövő héten kezdődnek. A fejlesztés célja, hogy a Páty és Telki közötti útszakasz hosszú távon biztonságosabbá és gyorsabbá tegye a közlekedést, különösen az ingázók számára. A beruházás a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a kivitelező együttműködésében valósul meg, és a teljes körű felújítás során padka, vízelvezető rendszer és új buszmegállók is épülnek.

Menczer Tamás
Menczer Tamás bejelentette: 600 millió forintos kormányzati támogatásból újul meg a Pátyot és Telit összekötó útszakasz.
Forrás: Facebook/Páty Község

600 millió forintos kormányzati támogatás

A fejlesztés költségét a Kormány biztosítja, mintegy 600 millió forint értékben. A munkálatok ideje alatt a közlekedőknek félpályás, szakaszos és mozgó útlezárásokra kell számítaniuk, már a jövő héttől kezdve.

Hajrá, Telki! Hajrá, Páty! Hajrá, Budakörnyéke!” 

– zárta gondolatait Menczer.

Menczer Tamás: Jövő héten indul a Pátyot Telkivel összekötő út felújítása

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!